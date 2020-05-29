Торговлю навынос и доставку не смогли освоить 57% кафе и ресторанов

По оценке гендиректора ГК «Шоколадница» (владеет одноименными кофейнями и сетями «Кофе Хауз», «Ваби Саби» и др.) Олега Подгорного, кроме «большой тройки фастфуда» и нескольких сетей японской кухни и пиццы, где доля доставки превышала 90% и до кризиса, все остальные заведения потеряли от 80% до 100% выручки за период ограничений. По его словам, показатели группы сейчас находятся на уровне в 10% от докризисных. При этом на доставку или навынос работают 60 из 300 заведений. Представитель Burger King Иван Шестов сообщил издания, что при четырехкратном росте онлайн-продаж, оборот компании снизился на 70%. В формате доставки и навынос работает около 60% заведений Burger King. Шестов рассказал, что Burger King уже открыл торговые залы в Уфе и Стерлитамаке с ограниченной посадкой и с соблюдением всех санитарных норм. Из 40 проектов Ginza Project в Москве и регионах, не считая Санкт-Петербурга, на доставку работают 11 ресторанов и Даниловский рынок.