Торговлю навынос и доставку не смогли освоить 57% кафе и ресторанов
Перейти на работу навынос и с доставкой после запрета властей на обслуживанию клиентов в залах не смогли около 57% ресторанов и кафе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании-поставщика решений для ресторанов Poster.
По оценкам Poster, предприятия общепита работают с оборотом в 33% от докризисных показателей. Как сообщили газете в компании, с 30 марта по 5 апреля выручка заведений составила 18% от показателей начала марта. В первую неделю ограничений из-за коронавируса закрылись 71% ресторанов и кафе, являющих клиентами компании- разработчика. К 20 числам мая возобновили работу 43% предприятий отрасли. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил долю предприятий, которые начали работу на доставку или на вынос приготовленной еды в 38% от всех заведений. По его оценке, выручка работающих заведений не превышает 30% от уровня 2019 г.
По данным Poster, из всех работающих заведений наибольшие потери несут бары. Их выручка за последние три недели мая упала на 47% по сравнению с аналогичным периодом в марте. Оборот ресторанов среднего ценового сегмента за тот же период сократился на 46%, бургерных — на 36%, пиццерий — на 33%. По подсчетам Poster, кофейни и суши-бары потеряли до 29% выручки, оборот в пекарнях упал на 18%, у фастфуда — на 12%. Аналитики компании фиксируют падение продаж и у компаний, работающих только на доставку: за последние три недели их оборот снизился на 7% относительно второй половины марта. Несмотря на низкий потребительский спрос и действующие в стране ограничения, к системе автоматизации Poster подключилось около 100 новых заведений, рассказали в компании.
По оценке гендиректора ГК «Шоколадница» (владеет одноименными кофейнями и сетями «Кофе Хауз», «Ваби Саби» и др.) Олега Подгорного, кроме «большой тройки фастфуда» и нескольких сетей японской кухни и пиццы, где доля доставки превышала 90% и до кризиса, все остальные заведения потеряли от 80% до 100% выручки за период ограничений. По его словам, показатели группы сейчас находятся на уровне в 10% от докризисных. При этом на доставку или навынос работают 60 из 300 заведений. Представитель Burger King Иван Шестов сообщил издания, что при четырехкратном росте онлайн-продаж, оборот компании снизился на 70%. В формате доставки и навынос работает около 60% заведений Burger King. Шестов рассказал, что Burger King уже открыл торговые залы в Уфе и Стерлитамаке с ограниченной посадкой и с соблюдением всех санитарных норм. Из 40 проектов Ginza Project в Москве и регионах, не считая Санкт-Петербурга, на доставку работают 11 ресторанов и Даниловский рынок.