«Почта России» начала доставлять лекарства в аптеки

По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, на долю онлайн-бронирования и серой доставки сейчас приходится до 7% розничного рынка лекарств. В перспективе ближайших двух лет онлайн-сегмент может легко занять до 15–20% рынка, прогнозирует он. Однако по его мнению, у «Почты России» для доставки покупателям нет курьеров и транспорта. Руководитель практики по работе с компаниями сферы здравоохранения и фармацевтики КПМГ в России и СНГ Виктория Самсонова напомнила, что с 1 июля обязательным станет участие в национальной системе маркировки. Это по ее словам повлечет для «Почты России» необходимость настройки IT-систем, модификации ряда бизнес-процессов и предварительного тестирования типовых трансакций с контрагентами.