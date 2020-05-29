«Почта России» начала доставлять лекарства в аптеки
«Почта России» начала осуществлять доставку лекарств от дистрибуторов в аптеки и планирует — доставлять до конечных потребителей. Об этом сообщил газете «Коммерсантъ» заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин.
По его словам, «Почта России» сейчас осуществляет доставку только до аптек и только товаров, не требующих специальных условий хранения и транспортировки. По словам Скатина, на втором этапе планируется расширить ассортимент за счет перевозки более сложных продуктов фармации, а на третьем — развивать сервис по доставке до покупателей. В декабре 2019 г. «Почта России» открыла продажу лекарств в трех почтовых отделениях в Самарской области в качестве пилотного проекта.
Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон о дистанционной торговле лекарствами, а 16 мая правительство утвердило правила их онлайн-продажи. Первые разрешения на торговлю по новым правилам аптеки Москвы и Московской области Росздравнадзор выдал уже 27 мая. По оценке партнера Data Insight Бориса Овчинникова, в 2019 г. рынок онлайн-заказов на лекарства вырос более чем на 90%, примерно до 86 млрд руб. Всего через онлайн, по подсчетам агентства, в прошлом году было сделано 52 млн заказов этой категории, примерно 5% из них доставлялись на дом.
По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, на долю онлайн-бронирования и серой доставки сейчас приходится до 7% розничного рынка лекарств. В перспективе ближайших двух лет онлайн-сегмент может легко занять до 15–20% рынка, прогнозирует он. Однако по его мнению, у «Почты России» для доставки покупателям нет курьеров и транспорта. Руководитель практики по работе с компаниями сферы здравоохранения и фармацевтики КПМГ в России и СНГ Виктория Самсонова напомнила, что с 1 июля обязательным станет участие в национальной системе маркировки. Это по ее словам повлечет для «Почты России» необходимость настройки IT-систем, модификации ряда бизнес-процессов и предварительного тестирования типовых трансакций с контрагентами.