Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Почта России» начала доставлять лекарства в аптеки

Ведомости

«Почта России» начала осуществлять доставку лекарств от дистрибуторов в аптеки и планирует — доставлять до конечных потребителей. Об этом сообщил газете «Коммерсантъ» заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин.

По его словам, «Почта России» сейчас осуществляет доставку только до аптек и только товаров, не требующих специальных условий хранения и транспортировки. По словам Скатина, на втором этапе планируется расширить ассортимент за счет перевозки более сложных продуктов фармации, а на третьем — развивать сервис по доставке до покупателей. В декабре 2019 г. «Почта России» открыла продажу лекарств в трех почтовых отделениях в Самарской области в качестве пилотного проекта.

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон о дистанционной торговле лекарствами, а 16 мая правительство утвердило правила их онлайн-продажи. Первые разрешения на торговлю по новым правилам аптеки Москвы и Московской области Росздравнадзор выдал уже 27 мая. По оценке партнера Data Insight Бориса Овчинникова, в 2019 г. рынок онлайн-заказов на лекарства вырос более чем на 90%, примерно до 86 млрд руб. Всего через онлайн, по подсчетам агентства, в прошлом году было сделано 52 млн заказов этой категории, примерно 5% из них доставлялись на дом.

По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, на долю онлайн-бронирования и серой доставки сейчас приходится до 7% розничного рынка лекарств. В перспективе ближайших двух лет онлайн-сегмент может легко занять до 15–20% рынка, прогнозирует он. Однако по его мнению, у «Почты России» для доставки покупателям нет курьеров и транспорта. Руководитель практики по работе с компаниями сферы здравоохранения и фармацевтики КПМГ в России и СНГ Виктория Самсонова напомнила, что с 1 июля обязательным станет участие в национальной системе маркировки. Это по ее словам повлечет для «Почты России» необходимость настройки IT-систем, модификации ряда бизнес-процессов и предварительного тестирования типовых трансакций с контрагентами.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных