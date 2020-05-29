Минтруд предлагает возмещать работодателям расходы на маски и санитайзеры

Минтруд предлагает расширить список средств защиты, за которые можно будет получать компенсацию. В него также предлагается включить лицевые щитки, одноразовые халаты, противочумные костюмы, а также средства для дезинфекции продуктов и транспорта. При расчете компенсации Минтруд предлагает ориентироваться на объем отчислений в ФСС в 2019 г. Максимальный размер компенсации – 20% от страховых отчислений за прошлый год.