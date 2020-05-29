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Минтруд предлагает возмещать работодателям расходы на маски и санитайзеры

Ведомости

Министерство труда и социальной защиты разработало проект приказа, разрешающего компенсировать работодателям затраты, связанные с противодействием распространения коронавирусу, – маски, перчатки, санитайзеры и бесконтактные термометры, передает «РИА Новости» заявление министерства. Также Минтруд предлагает покрывать расходы на проведение тестов на коронавирус. Компенсацию предлагается выплачивать из средств фонда социального страхования (ФСС).

Минтруд предлагает расширить список средств защиты, за которые можно будет получать компенсацию. В него также предлагается включить лицевые щитки, одноразовые халаты, противочумные костюмы, а также средства для дезинфекции продуктов и транспорта. При расчете компенсации Минтруд предлагает ориентироваться на объем отчислений в ФСС в 2019 г. Максимальный размер компенсации – 20% от страховых отчислений за прошлый год.

Распространение коронавируса привело к введению усиленных мер защиты на предприятиях. Еще в феврале Роспотребнадзор поручил компаниям создать запас медицинских масок для сотрудников. Позднее ведомство разослало письма, в которых предписало запастись дезинфицирующими средствами и измерять температуру сотрудникам. Сейчас сотрудники предприятий, которые не прекратили работу на время режима самоизоляции, должны носить маски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных