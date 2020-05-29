Минтруд предлагает возмещать работодателям расходы на маски и санитайзеры
Министерство труда и социальной защиты разработало проект приказа, разрешающего компенсировать работодателям затраты, связанные с противодействием распространения коронавирусу, – маски, перчатки, санитайзеры и бесконтактные термометры, передает «РИА Новости» заявление министерства. Также Минтруд предлагает покрывать расходы на проведение тестов на коронавирус. Компенсацию предлагается выплачивать из средств фонда социального страхования (ФСС).
Минтруд предлагает расширить список средств защиты, за которые можно будет получать компенсацию. В него также предлагается включить лицевые щитки, одноразовые халаты, противочумные костюмы, а также средства для дезинфекции продуктов и транспорта. При расчете компенсации Минтруд предлагает ориентироваться на объем отчислений в ФСС в 2019 г. Максимальный размер компенсации – 20% от страховых отчислений за прошлый год.
Распространение коронавируса привело к введению усиленных мер защиты на предприятиях. Еще в феврале Роспотребнадзор поручил компаниям создать запас медицинских масок для сотрудников. Позднее ведомство разослало письма, в которых предписало запастись дезинфицирующими средствами и измерять температуру сотрудникам. Сейчас сотрудники предприятий, которые не прекратили работу на время режима самоизоляции, должны носить маски.