Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за границу

О возможном открытии международных направлений летом ранее говорил министр транспорта Евгений Дитрих. В свою очередь, «Аэрофлот» не исключал возобновление полетов за границу в середине лета, но при условии оптимистичного сценария. Гендиректор S7 Владислав Филев говорил, что международное сообщение вряд ли будет возобновлено до апреля 2021 г. Он не исключал второй волны эпидемии и осложнения ситуации с распространением вируса.