Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за границу
Международное авиасообщение возобновится не ранее августа – сентября, заявил в интервью РБК гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. По его словам, процесс возобновления полетов за рубеж будет происходить постепенно. На первом этапе авиакомпании начнут выполнять рейсы в страны СНГ и Грузию.
Правительство приостановило международное авиасообщение 27 марта из-за пандемии коронавируса. Когда именно оно будет возобновлено, власти не сообщали. Все зависит от ситуации с распространением вируса в мире, отмечал Кремль. В свою очередь полеты в Грузию были приостановлены 8 июля 2019 г. из-за антироссийских протестов.
По мнению Скуратова, для регионов также важно возобновить полноценное авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. «Все лайнеры «Уральских авиалиний» исправны, готовы включиться в работу. У нас полностью подготовлен летный состав, бортпроводники, инженеры-техники. Как открываются регионы России, начинаем летать по полной программе», – заявил он. По его оценкам, с разрешением полетов по России заполняемость кресел увеличится с 36 до 70%.
О возможном открытии международных направлений летом ранее говорил министр транспорта Евгений Дитрих. В свою очередь, «Аэрофлот» не исключал возобновление полетов за границу в середине лета, но при условии оптимистичного сценария. Гендиректор S7 Владислав Филев говорил, что международное сообщение вряд ли будет возобновлено до апреля 2021 г. Он не исключал второй волны эпидемии и осложнения ситуации с распространением вируса.