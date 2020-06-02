Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за границу

Ведомости

Международное авиасообщение возобновится не ранее августа – сентября, заявил в интервью РБК гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. По его словам, процесс возобновления полетов за рубеж будет происходить постепенно. На первом этапе авиакомпании начнут выполнять рейсы в страны СНГ и Грузию.

Правительство приостановило международное авиасообщение 27 марта из-за пандемии коронавируса. Когда именно оно будет возобновлено, власти не сообщали. Все зависит от ситуации с распространением вируса в мире, отмечал Кремль. В свою очередь полеты в Грузию были приостановлены 8 июля 2019 г. из-за антироссийских протестов.

По мнению Скуратова, для регионов также важно возобновить полноценное авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. «Все лайнеры «Уральских авиалиний» исправны, готовы включиться в работу. У нас полностью подготовлен летный состав, бортпроводники, инженеры-техники. Как открываются регионы России, начинаем летать по полной программе», – заявил он. По его оценкам, с разрешением полетов по России заполняемость кресел увеличится с 36 до 70%.

О возможном открытии международных направлений летом ранее говорил министр транспорта Евгений Дитрих. В свою очередь, «Аэрофлот» не исключал возобновление полетов за границу в середине лета, но при условии оптимистичного сценария. Гендиректор S7 Владислав Филев говорил, что международное сообщение вряд ли будет возобновлено до апреля 2021 г. Он не исключал второй волны эпидемии и осложнения ситуации с распространением вируса.

Ранее по теме: Песков: Кремль пока не принимал решения об открытии границ для иностранцев

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных