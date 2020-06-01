Песков: Кремль пока не принимал решения об открытии границ для иностранцев

Приглашение лидеров иностранных государств на парад Победы 24 июня не означает, что к этому времени границы России будут открыты для всех иностранцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне», – заявил он. Песков отметил, что никаких решений по общему открытию границы к 24 июня пока не принималось.