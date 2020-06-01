Песков: Кремль пока не принимал решения об открытии границ для иностранцев
Приглашение лидеров иностранных государств на парад Победы 24 июня не означает, что к этому времени границы России будут открыты для всех иностранцев, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Режим закрытых границ не распространяется на официальные визиты делегаций, тем более на высшем уровне», – заявил он. Песков отметил, что никаких решений по общему открытию границы к 24 июня пока не принималось.
Ранее Путин назначил проведение парада Победы, который из-за распространения коронавируса не состоялся 9 мая, на 24 июня. Первым из иностранных лидеров о намерении посетить парад заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Повторные приглашения будут направлены всем участникам, отмечал 28 мая директор Первого европейского департамента МИДа Алексей Парамонов в разговоре с «РИА Новости».
Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, с 30 марта ограничено все остальное сообщение. Исключение сделано для дипломатов, членов официальных делегаций и держателей виз, выданных в связи со смертью близкого родственника.