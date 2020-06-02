«Яндекс» может реструктурировать свою долю в СП со Сбербанком
«Яндекс» рассматривает разные возможности реструктуризации своей доли в совместных предприятиях, рассказал представитель компании.
«Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете», куда входит маркетплейс «Беру», а Сбербанку перейдут «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell. Сейчас банку и «Яндексу» принадлежат по 45% «Яндекс.Маркета», еще 10% принадлежат менеджменту. В сервисе «Яндекс.Деньги» банку принадлежит 75%, у «Яндекса» – 25%. После реструктуризации «Яндекс» останется единственным акционером «Маркета», не считая долей, которыми владеет менеджмент.
Параллельно «Яндекс» планирует разместить до 5% своих акций класса А (на одну такую акцию приходится один голос). Деньги потребуются компании на выкуп «Маркета» и развитие экосистемы. Акции могут выкупить Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ, утверждают собеседники издания. Точная сумма сделки по покупке «Маркета» неизвестна. В апреле 2020 г. аналитики оценивали стоимость проекта в 90–96 мдрд руб., сообщает The Bell.
«Яндекс» и Сбербанк создали совместное предприятие на базе сервиса «Яндекс.Маркет» в апреле 2018 г. Президент Сбербанка Герман Греф отмечал во время закрытия сделки, что намерен в рамках партнерства создать российский эквивалент Amazon. Спустя месяц компании открыли магазин «Беру». К концу 2019 г. ассортимент «Беру» составлял более 600 000 позиций.