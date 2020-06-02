«Яндекс» может реструктурировать свою долю в СП со Сбербанком

«Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете», куда входит маркетплейс «Беру», а Сбербанку перейдут «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell. Сейчас банку и «Яндексу» принадлежат по 45% «Яндекс.Маркета», еще 10% принадлежат менеджменту. В сервисе «Яндекс.Деньги» банку принадлежит 75%, у «Яндекса» – 25%. После реструктуризации «Яндекс» останется единственным акционером «Маркета», не считая долей, которыми владеет менеджмент.