Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

«Яндекс» может реструктурировать свою долю в СП со Сбербанком

Ведомости

«Яндекс» рассматривает разные возможности реструктуризации своей доли в совместных предприятиях, рассказал представитель компании.

The Bell со ссылкой на источники сообщал, что «Яндекс» планирует прекратить партнерство в двух совместных проектах со Сбербанком – «Яндекс.Маркете» и «Яндекс.Деньгах». О прекращении сотрудничества, по данным издания, компании объявят в ближайшие недели. Сбербанк от комментариев отказался.

«Яндекс» выкупит у Сбербанка его долю в «Яндекс.Маркете», куда входит маркетплейс «Беру», а Сбербанку перейдут «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell. Сейчас банку и «Яндексу» принадлежат по 45% «Яндекс.Маркета», еще 10% принадлежат менеджменту. В сервисе «Яндекс.Деньги» банку принадлежит 75%, у «Яндекса» – 25%. После реструктуризации «Яндекс» останется единственным акционером «Маркета», не считая долей, которыми владеет менеджмент.

Параллельно «Яндекс» планирует разместить до 5% своих акций класса А (на одну такую акцию приходится один голос). Деньги потребуются компании на выкуп «Маркета» и развитие экосистемы. Акции могут выкупить Millhouse Романа Абрамовича и ВТБ, утверждают собеседники издания. Точная сумма сделки по покупке «Маркета» неизвестна. В апреле 2020 г. аналитики оценивали стоимость проекта в 90–96 мдрд руб., сообщает The Bell.

Ранее по теме: Сбербанк закрыл сделку с «Яндекс.Маркетом»

«Яндекс» и Сбербанк создали совместное предприятие на базе сервиса «Яндекс.Маркет» в апреле 2018 г. Президент Сбербанка Герман Греф отмечал во время закрытия сделки, что намерен в рамках партнерства создать российский эквивалент Amazon. Спустя месяц компании открыли магазин «Беру». К концу 2019 г. ассортимент «Беру» составлял более 600 000 позиций.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных