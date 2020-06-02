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Геннадий Тимченко с женой направили на борьбу с пандемией 2,9 млрд руб.

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Геннадий Тимченко и его супруга Елена пожертвовали 2,9 млрд руб. для помощи в борьбе с коронавирусом. Средства пойдут на покупку 17 млн медицинских товаров и поддержку инвалидов, пожилых людей и семей в трудной ситуации. Средства уже получили 44 региона страны, пострадавших от пандемии. 

Благотворительный фонд Тимченко запустил три антикризисных проекта — «Открытая дверь», «Фонд + регионы» и коалицию «Забота рядом», которая объединяет около 220 организаций из 46 российских регионов и одну из Казахстана. Фонд также помогает ряду ведущих некоммерческих организаций. 

«В первую очередь мы стремимся поддержать тех, кто сегодня находится на передовых рубежах обороны: медицинских и социальных работников, НКО, волонтеров. Они спасают людей, а наша обязанность – им в этом помочь», — комментирует совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко. 

В 2020 г. Forbes оценивает состояние Геннадия Тимченко в $14,4 млрд. Миллиардер занимает 6=е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии издания.

Ранее по теме: Тимченко направил на борьбу с пандемией коронавируса более 1,3 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных