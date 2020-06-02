Геннадий Тимченко с женой направили на борьбу с пандемией 2,9 млрд руб.

«В первую очередь мы стремимся поддержать тех, кто сегодня находится на передовых рубежах обороны: медицинских и социальных работников, НКО, волонтеров. Они спасают людей, а наша обязанность – им в этом помочь», — комментирует совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко.