Геннадий Тимченко с женой направили на борьбу с пандемией 2,9 млрд руб.
Геннадий Тимченко и его супруга Елена пожертвовали 2,9 млрд руб. для помощи в борьбе с коронавирусом. Средства пойдут на покупку 17 млн медицинских товаров и поддержку инвалидов, пожилых людей и семей в трудной ситуации. Средства уже получили 44 региона страны, пострадавших от пандемии.
Благотворительный фонд Тимченко запустил три антикризисных проекта — «Открытая дверь», «Фонд + регионы» и коалицию «Забота рядом», которая объединяет около 220 организаций из 46 российских регионов и одну из Казахстана. Фонд также помогает ряду ведущих некоммерческих организаций.
«В первую очередь мы стремимся поддержать тех, кто сегодня находится на передовых рубежах обороны: медицинских и социальных работников, НКО, волонтеров. Они спасают людей, а наша обязанность – им в этом помочь», — комментирует совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко.
В 2020 г. Forbes оценивает состояние Геннадия Тимченко в $14,4 млрд. Миллиардер занимает 6=е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии издания.