Тимченко направил на борьбу с пандемией коронавируса более 1,3 млрд рублей

По его словам, на эти деньги закупят медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и компьютерные томографы, а также маски, перчатки и антисептики для сотрудников медучреждений. Организована также поддержка НКО, работающих с уязвимыми группами: пожилыми в домах-интернатах и ПНИ, бездомными, паллиативными больными, многодетными семьями (фондов «Старость в радость», «Вера», «Справедливая помощь доктора Лизы», «Ночлежка» и др.).