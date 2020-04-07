Тимченко направил на борьбу с пандемией коронавируса более 1,3 млрд рублей
Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд руб. на помощь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.
По его словам, на эти деньги закупят медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ и компьютерные томографы, а также маски, перчатки и антисептики для сотрудников медучреждений. Организована также поддержка НКО, работающих с уязвимыми группами: пожилыми в домах-интернатах и ПНИ, бездомными, паллиативными больными, многодетными семьями (фондов «Старость в радость», «Вера», «Справедливая помощь доктора Лизы», «Ночлежка» и др.).
«Наши основные ресурсы и усилия направлены на оперативную поддержку тех партнеров, которые спасают заболевших, занимаются профилактикой и помогают самым беззащитным», – сообщил через представителя Тимченко. В 2019 г. Forbes оценивал его состояние в $20,1 млрд.
Владимир Потанин, крупнейший акционер «Норникеля», выделил 1 млрд руб. на поддержку НКО, которые помогают уязвимым категориям граждан. Акционеры «Альфа-групп» (Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев) пообещали отдать годовую прибыль инвесткомпании А1 на борьбу с коронавирусом. Олег Дерипаска оплатил строительство или переоборудование инфекционных центров в Иркутской области – в Братске, Тайшете и Шелехове.
По данным на 7 апреля, число заразившихся коронавирусом в России составляет 7497 человек. Заболевание COVID-19 зафиксировано в 81 из 85 регионов.