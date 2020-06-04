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Оператор бизнес-баз данных ZoomInfo привлекла $935 млн в результате IPO

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Компания ZoomInfo (специализируется на маркетинге и составлении баз данных для бизнес-клиентов) привлекла $935 млн в ходе IPO. Публичное предложение акций пользовалось большим спросом инвесторов, и стало первым значительным технологическим IPO после финансовых потрясений от пандемии коронавируса, пишет The Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с итогами размещения.

В начале недели ожидалось, что компании удастся привлечь до $890 млн. По словам собеседников газеты, ZoomInfo продала 44,5 млн акций по $21 каждая, превысив свой целевой диапазон от $19 до $ 20. Цена акций в $21 дает группе рыночную капитализацию более чем в $8 млрд. Вашингтонская компания DiscoverOrg была переименована после покупки базы данных деловых контактов Zoom Information в 2019 г. В 2018 г. в числе ее инвесторов вошла Carlyle Group, которая приобрела миноритарную долю. Компания DiscoverOrg основана в 2006 г. ее гендиректором Генри Шаком. Zoom Information (ZoomInfo) с 2017 г. владела частная инвестиционная компания Great Hill Partners.

За подписку на ZoomInfo платит более 200 000 пользователей. Компания утверждает, что использует машинное обучение, чтобы помочь специалистам по продажам и маркетингу идентифицировать новых клиентов. В первом квартале 2020 г. компания отчиталась о чистом убытке в $ 5,9 млн при выручке $102,2 млн. После листинга основатели компании и частные акционеры также будут владеть около 90% голосующих акций после их листинга. Компания оценивает рынок для своей платформы приблизительно в $24 млрд, основываясь на данных на 31 декабря 2019 г.

Dragoneer Investment Group и управляющие взаимными фондами BlackRock и Fidelity обязались приобрести акций на сумму до $100 млн в ходе размещения, которое находится в ведении JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Акции компании планируется начать торговать на бирже Nasdaq в четверг, 4 июня как ZI. В среду, 3 июня, третья по величине звукозаписывающая компания мира Warner Music Group сообщила, что привлекла в ходе IPO $1,93 млрд. Благодаря хорошему спросу она разместила 77 млн вместо предполагавшихся 70 млн акций по $25 за штуку. Ценовой диапазон составлял $23‒26 за акцию. В результате IPO рыночная капитализация Warner Music составила $12,75 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных