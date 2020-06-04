Оператор бизнес-баз данных ZoomInfo привлекла $935 млн в результате IPO
Компания ZoomInfo (специализируется на маркетинге и составлении баз данных для бизнес-клиентов) привлекла $935 млн в ходе IPO. Публичное предложение акций пользовалось большим спросом инвесторов, и стало первым значительным технологическим IPO после финансовых потрясений от пандемии коронавируса, пишет The Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с итогами размещения.
В начале недели ожидалось, что компании удастся привлечь до $890 млн. По словам собеседников газеты, ZoomInfo продала 44,5 млн акций по $21 каждая, превысив свой целевой диапазон от $19 до $ 20. Цена акций в $21 дает группе рыночную капитализацию более чем в $8 млрд. Вашингтонская компания DiscoverOrg была переименована после покупки базы данных деловых контактов Zoom Information в 2019 г. В 2018 г. в числе ее инвесторов вошла Carlyle Group, которая приобрела миноритарную долю. Компания DiscoverOrg основана в 2006 г. ее гендиректором Генри Шаком. Zoom Information (ZoomInfo) с 2017 г. владела частная инвестиционная компания Great Hill Partners.
За подписку на ZoomInfo платит более 200 000 пользователей. Компания утверждает, что использует машинное обучение, чтобы помочь специалистам по продажам и маркетингу идентифицировать новых клиентов. В первом квартале 2020 г. компания отчиталась о чистом убытке в $ 5,9 млн при выручке $102,2 млн. После листинга основатели компании и частные акционеры также будут владеть около 90% голосующих акций после их листинга. Компания оценивает рынок для своей платформы приблизительно в $24 млрд, основываясь на данных на 31 декабря 2019 г.
Dragoneer Investment Group и управляющие взаимными фондами BlackRock и Fidelity обязались приобрести акций на сумму до $100 млн в ходе размещения, которое находится в ведении JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Акции компании планируется начать торговать на бирже Nasdaq в четверг, 4 июня как ZI. В среду, 3 июня, третья по величине звукозаписывающая компания мира Warner Music Group сообщила, что привлекла в ходе IPO $1,93 млрд. Благодаря хорошему спросу она разместила 77 млн вместо предполагавшихся 70 млн акций по $25 за штуку. Ценовой диапазон составлял $23‒26 за акцию. В результате IPO рыночная капитализация Warner Music составила $12,75 млрд.