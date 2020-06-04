Оператор бизнес-баз данных ZoomInfo привлекла $935 млн в результате IPO

В начале недели ожидалось, что компании удастся привлечь до $890 млн. По словам собеседников газеты, ZoomInfo продала 44,5 млн акций по $21 каждая, превысив свой целевой диапазон от $19 до $ 20. Цена акций в $21 дает группе рыночную капитализацию более чем в $8 млрд. Вашингтонская компания DiscoverOrg была переименована после покупки базы данных деловых контактов Zoom Information в 2019 г. В 2018 г. в числе ее инвесторов вошла Carlyle Group, которая приобрела миноритарную долю. Компания DiscoverOrg основана в 2006 г. ее гендиректором Генри Шаком. Zoom Information (ZoomInfo) с 2017 г. владела частная инвестиционная компания Great Hill Partners.