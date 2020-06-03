Warner Music провела крупнейшее IPO в США в этом году

Warner Music провела крупнейшее IPO в США в этом годуВиртуальное роуд-шоу прошло всего за четыре дня
Третья по величине звукозаписывающая компания мира Warner Music Group в среду сообщила, что привлекла в ходе IPO $1,93 млрд. Благодаря хорошему спросу она разместила 77 млн вместо предполагавшихся 70 млн акций по $25 за штуку. Ценовой диапазон составлял $23‒26 за акцию.
В результате IPO рыночная капитализация Warner Music составила $12,75 млрд. Акции в ходе размещения продали существующие акционеры; контрольным пакетом компании владеет Access Industries Леонарда Блаватника. Он купил Warner Music в 2011 г. за $3,3 млрд.
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