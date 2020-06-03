Warner Music провела крупнейшее IPO в США в этом году

Третья по величине звукозаписывающая компания мира Warner Music Group в среду сообщила, что привлекла в ходе IPO $1,93 млрд. Благодаря хорошему спросу она разместила 77 млн вместо предполагавшихся 70 млн акций по $25 за штуку. Ценовой диапазон составлял $23‒26 за акцию.