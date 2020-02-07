Американская Warner Music подала заявку на IPO
Американская Warner Music Group, которой владеет миллиардер Леонард Блаватник, подала заявку на публичное размещение своих акций (IPO). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на компанию.
Как сообщили в компании, она еще не определила, сколько акций предложит к публичному размещению и не готова назвать ценовой диапазон на них. Управлять обращением акций на бирже будут Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs, пишет FT.
В 2011 г. инвестиционная компания Леонарда Блаватника Access Industries приобрела Warner Music за $3,3 млрд, включая долг. Warner Music включает в себя Warner Records, Atlantic Records и другие лейблы. Музыкальный бизнес принес в 2019 г. 86% от общего объема продаж группы. Компания работает с популярными исполнителями, среди которых Кэти Перри, Блейк Шелтон, Эд Ширан, Бруно Марс и другие.
По данным Bloomberg, на которые ссылается FT, собственный капитал самого Блаватника оценивается в $25 млрд. В Access Industries входят отели, голливудские киностудии и гигант химической промышленности LyondellBasell. За прошлый год Warner Music увеличила выручку до $4,5 млрд с $4 млрд в 2018 г. Чистая прибыль составила $258 млн против $312 млн годом ранее.