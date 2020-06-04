Reuters: «Роснефть» основала новую трейдинговую компанию в Европе
«Роснефть» учредила компанию Energopole SA и передаст ей основные задачи Rosneft Trading, ранее попавшей под санкции из-за торговли венесуэльской нефтью, сообщает Reuters по данным четырех источников. Сейчас компания проходит процедуру клиринга, первые отгрузки нефти CPC Blend через терминал Южная Озереевка ожидаются 13–14 июля. Издание отметило, что ранее эти поставки осуществляла Rosneft Trading.
Energopole была зарегистрирована 31 марта в Женеве на базе компании Rosneft European Services Group SA, указано в официальном торговом бюллетене Швейцарии. В «Роснефти» заявили Reuters, что Energopole занимается коммерческой деятельностью в интересах «Роснефти» и не имеет отношения к Rosneft Trading. Источники издания также отметили, что Energopole не возьмет на себя торговые операции с Венесуэлой.
18 февраля США ввели санкции против швейцарской Rosneft Trading, позднее они были наложены на другую трейдинговую «дочку» «Роснефти» – TNK Trading International. 28 марта «Роснефть» заявила о выходе из бизнеса в Венесуэле. Позднее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что санкции с Rosneft Trading должны быть сняты, если будет доказано, что компания больше не имеет отношения к Венесуэле.