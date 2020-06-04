Reuters: «Роснефть» основала новую трейдинговую компанию в Европе

18 февраля США ввели санкции против швейцарской Rosneft Trading, позднее они были наложены на другую трейдинговую «дочку» «Роснефти» – TNK Trading International. 28 марта «Роснефть» заявила о выходе из бизнеса в Венесуэле. Позднее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что санкции с Rosneft Trading должны быть сняты, если будет доказано, что компания больше не имеет отношения к Венесуэле.