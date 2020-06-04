Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Reuters: «Роснефть» основала новую трейдинговую компанию в Европе

Ведомости

«Роснефть» учредила компанию Energopole SA и передаст ей основные задачи Rosneft Trading, ранее попавшей под санкции из-за торговли венесуэльской нефтью, сообщает Reuters по данным четырех источников. Сейчас компания проходит процедуру клиринга, первые отгрузки нефти CPC Blend через терминал Южная Озереевка ожидаются 13–14 июля. Издание отметило, что ранее эти поставки осуществляла Rosneft Trading.

Energopole была зарегистрирована 31 марта в Женеве на базе компании Rosneft European Services Group SA, указано в официальном торговом бюллетене Швейцарии. В «Роснефти» заявили Reuters, что Energopole занимается коммерческой деятельностью в интересах «Роснефти» и не имеет отношения к Rosneft Trading. Источники издания также отметили, что Energopole не возьмет на себя торговые операции с Венесуэлой.

18 февраля США ввели санкции против швейцарской Rosneft Trading, позднее они были наложены на другую трейдинговую «дочку» «Роснефти» – TNK Trading International. 28 марта «Роснефть» заявила о выходе из бизнеса в Венесуэле. Позднее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что санкции с Rosneft Trading должны быть сняты, если будет доказано, что компания больше не имеет отношения к Венесуэле.

Ранее по теме: США назвали условие снятия санкций с «дочки» «Роснефти»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных