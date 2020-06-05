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Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Ведомости

Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России. «Процессы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг Норильска, настораживают», – говорится в заявлении бизнесмена, которое цитирует «Интерфакс».

Прохоров также отдельно вступился за основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина. Компания под его руководством демонстрирует стабильно высокие производственные результаты, обращает внимание Прохоров: «Владимир Потанин – опытный профессионал и грамотный руководитель». Он найдет правильные решения, чтобы оперативно решить ситуацию и не допустить повторения подобного сценария в будущем, отмечается в заявлении Прохорова.

Российская экономика именно благодаря частному бизнесу и предпринимательской инициативе сделала за последние 20 лет мощный скачок, пишет Прохоров: «Я бы предложил не забывать, что в значительной мере именно этим людям уже в ближайшие месяцы предстоит реализовывать амбициозный национальный план восстановления экономики».

Прохоров в начале 2000-х был гендиректором «Норникеля». В 2007 г. он покинул компанию. Тогда же они с Потаниным со скандалом разделили активы.

Ранее по теме: Хроники 1999–2009 гг.: Самый скандальный развод бизнесменов

В конце мая после аварии на норильской ТЭЦ, которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а потом – в две реки и озеро. Президент Владимир Путин ввел в городе ЧС федерального уровня и призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации. Уже возбуждено несколько уголовных дел: по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод), ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил Следственный комитет отстранить Потанина от руководства «Норникелем».

Ранее по теме: Forbes: Потанин потерял за день $1,6 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных