Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

В конце мая после аварии на норильской ТЭЦ, которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а потом – в две реки и озеро. Президент Владимир Путин ввел в городе ЧС федерального уровня и призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации. Уже возбуждено несколько уголовных дел: по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод), ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил Следственный комитет отстранить Потанина от руководства «Норникелем».