Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России. «Процессы, которые мы наблюдаем сейчас вокруг Норильска, настораживают», – говорится в заявлении бизнесмена, которое цитирует «Интерфакс».
Прохоров также отдельно вступился за основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина. Компания под его руководством демонстрирует стабильно высокие производственные результаты, обращает внимание Прохоров: «Владимир Потанин – опытный профессионал и грамотный руководитель». Он найдет правильные решения, чтобы оперативно решить ситуацию и не допустить повторения подобного сценария в будущем, отмечается в заявлении Прохорова.
Российская экономика именно благодаря частному бизнесу и предпринимательской инициативе сделала за последние 20 лет мощный скачок, пишет Прохоров: «Я бы предложил не забывать, что в значительной мере именно этим людям уже в ближайшие месяцы предстоит реализовывать амбициозный национальный план восстановления экономики».
Прохоров в начале 2000-х был гендиректором «Норникеля». В 2007 г. он покинул компанию. Тогда же они с Потаниным со скандалом разделили активы.
В конце мая после аварии на норильской ТЭЦ, которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а потом – в две реки и озеро. Президент Владимир Путин ввел в городе ЧС федерального уровня и призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации. Уже возбуждено несколько уголовных дел: по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод), ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил Следственный комитет отстранить Потанина от руководства «Норникелем».