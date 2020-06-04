Депутат «Единой России» попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский 3 июня направил руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину запрос с просьбой принять меры и «временно отстранить ответственных за действия или бездействие, повлекшие негативные последствия и значительный ущерб, включая гендиректора "Норникеля" Владимира Потанина». С копией депутатского запроса ознакомились «Ведомости».
В документе депутат утверждает, что подконтрольная «Норникелю» компания только через два дня после аварии на ТЭЦ-3 в Красноярском крае объявила о случившемся. Якубовский считает, что компания пыталась «преуменьшить масштабы аварии». По его мнению, такие действия привели к увеличению риска для жизни и здоровья людей и безопасности объектов энергетики. Время для принятия экстренных мер по локализации экологического ущерба было упущено, считает он. В частности, режим ЧС муниципального уровня был введен только 1 июня, отмечается в письме. Только через трое суток начались спасательные мероприятия, пишет парламентарий.
Накануне президент Владимир Путин обратил внимание на расхождение данных о моменте извещения властей о ЧП в Норильске, представленных ему органами власти и менеджментом компании. Глава государства дал поручение правоохранительным органам разобраться с этим. Ранее о замалчивании информации о разливе топлива заявил министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. По его словам, МЧС узнало об аварии только через два дня.
В свою очередь «Норникель» утверждает, что диспетчер ТЭЦ, через 15 минут после того, как узнал о ЧП, передал о нем информацию в единую дежурную диспетчерскую службу управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска. После в течение часа данные были направлены в ситуационно-аналитические центры Минэнерго и «Системного оператора» (единый диспетчер энергосистемы России), сообщала компания.
В Норильске 29 мая произошел разлив около 20 000 т нефтепродуктов на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). Дизельное топливо вытекло из резервуара вследствие просадки бетонной площадки емкости. Попавшие в почву и местные водоемы нефтепродукты загрязнили около 180 000 кв. м. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Единственным подозреваемым пока является начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. 4 июня суд израл ему меру пресечения в виде ареста до 31 июля. По данным СКР, подозреваемый отказался давать показания. В ближайшее время следствие собирается предъявить ему обвинение.