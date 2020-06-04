Депутат «Единой России» попросил СКР отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

В документе депутат утверждает, что подконтрольная «Норникелю» компания только через два дня после аварии на ТЭЦ-3 в Красноярском крае объявила о случившемся. Якубовский считает, что компания пыталась «преуменьшить масштабы аварии». По его мнению, такие действия привели к увеличению риска для жизни и здоровья людей и безопасности объектов энергетики. Время для принятия экстренных мер по локализации экологического ущерба было упущено, считает он. В частности, режим ЧС муниципального уровня был введен только 1 июня, отмечается в письме. Только через трое суток начались спасательные мероприятия, пишет парламентарий.