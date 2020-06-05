«Эконива» Штефана Дюрра вложит более 15 млрд рублей в расширение производства

Компания до конца 2021 г. построит три новых молочных комплекса на 10 650 дойных коров в Татарстане, Калужской и Московской областях. Общее поголовье дойного стада группы вырастет на 10% до 120 000 голов, а производство сырого молока в сутки увеличится на 28% до 3300 т. Также компания до 2021 г. начнет строительство двух новых комбикормовых заводов в Новосибирской и Рязанской областях. Кроме того, компания построит завод по производству сыра мощностью 2000 т в год в Воронежской области и модернизирует Аннинский молочный завод, который выпускает молоко, творог, масло и мороженое. Пока компания выпускает 180 т полутвердых сыров на заводе в Калужской области. В 2021 г. также заработают уже строящиеся заводы в Воронежской области (2000 т сыра в год) и Новосибирской области (36 000 т в год).