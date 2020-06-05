«Эконива» Штефана Дюрра вложит более 15 млрд рублей в расширение производства
Крупнейший в России производитель сырого молока – «Эконива» – в ближайшие два года увеличит производство сырого молока и перерабатывающие мощности, сообщили представитель компании и Россельхозбанка, который будет финансировать проект.
Компания до конца 2021 г. построит три новых молочных комплекса на 10 650 дойных коров в Татарстане, Калужской и Московской областях. Общее поголовье дойного стада группы вырастет на 10% до 120 000 голов, а производство сырого молока в сутки увеличится на 28% до 3300 т. Также компания до 2021 г. начнет строительство двух новых комбикормовых заводов в Новосибирской и Рязанской областях. Кроме того, компания построит завод по производству сыра мощностью 2000 т в год в Воронежской области и модернизирует Аннинский молочный завод, который выпускает молоко, творог, масло и мороженое. Пока компания выпускает 180 т полутвердых сыров на заводе в Калужской области. В 2021 г. также заработают уже строящиеся заводы в Воронежской области (2000 т сыра в год) и Новосибирской области (36 000 т в год).
Эти проекты — первый этап долгосрочной стратегии компании, которую банк утвердил совместно с компанией, объясняет представитель Россельхозбанка. В итоге компания увеличит перерабатывающие мощности почти в четыре раза до 1880 т молока в сутки и сможет перерабатывать к концу 2021 г. около половины собственного сырого молока. Агрохолдинг в среднесрочной перспективе намерен самостоятельно перерабатывать все свое сырое молоко, сообщала компания. Это позволит снизить зависимость от цен на сырое молоко и занять более выгодную позицию на переговорах с его потребителями, а также позволит стать ведущим вертикально-интегрированным производителем готовой молочной продукции в России.
Финансировать проект компания будет за счет собственных и заемных средств. 15 млрд руб. на этот проект компании предоставит Россельхозбанк, сообщил представитель компании и подтвердил представитель банка.
В 2019 г. впервые за 7 лет в России выросло потребление молочных продуктов на душу населения, при этом импорт тоже вырос и его доля в товарном потреблении составляет 29%, говорит первый зампредседателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. По ее словам, российским производителям сейчас важно осваивать переработку молока, но кроме финансовой поддержки важно помогать и в продвижении продукции на полках магазинов, добавила она.
Выручка материнской компании «Эконивы» Ekosem-Agrar в 2019 г. выросла на 64% до 402,7 млн евро, чистая прибыль сократилась на 23% до 14,4 млн евро, по данным компании. В 2019 г. агрохолдинг выпустил 759 000 т сырого молока. Продажи переработанной продукции за прошлый год выросли на 39% до 38,3 млн евро. Но основную часть дохода (63%) приносит производство сырого молока, сообщала компания. Основной акционер компании – ее основатель Штефан Дюрр.