РБК узнал о переговорах Мамута и Сбербанка по продаже 6,5% доли в Rambler

О претензиях Rambler к Nginx стало известно в декабре 2019 г., после того как в офисе компании и дома у ее основателей Игоря Сысоева и Максима Коновалова прошли обыски. Предметом спора стали права на веб-сервер, созданный экс-сотрудником интернет-холдинга Сысоевым в начале 2000-х гг. Rambler решил, что веб-сервер – это служебное произведение Сысоева, использование которого без его согласия нарушает исключительные права. С заявлением в полицию обратилась Lynwood Investments CY Ltd. Разбирательство стало поводом для созыва внеочередного совета директоров Rambler 16 декабря 2019 г. Его участники – представители Rambler и Сбербанка – дали менеджменту Rambler ряд поручений, которые были исполнены, сообщила пресс-служба Rambler 24 апреля. В частности, Rambler попросил следователей прекратить уголовное дело о правах на Nginx и исключить холдинг из списка потерпевших. Rambler также расторг договор с Lynwood – теперь она не может вести дела от имени Rambler. Позже Генпрокуратура нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Доводы сооснователя Nginx Игоря Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства подтвердились, говорится в письме Генпрокуратуры. Она поручила прокурору Москвы принять меры для их устранения и поставить перед следователями вопрос о прекращении дела.