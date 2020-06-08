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РБК узнал о переговорах Мамута и Сбербанка по продаже 6,5% доли в Rambler

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Сбербанк ведет переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о продаже 6,5% его доли в медиахолдинге. Об этом со ссылкой на источники среди участников переговоров сообщает РБК.

Как рассказал один из собеседника издания, в результате сделки доля Мамута в Rambler Group может уменьшится с 46,5% до 40%. Сбербанк владеет 46,5% компании и увеличение его доли приведет к получению контроля над медиагруппой. По словам еще трех источников РБК, переговоры об увеличении доли Сбербанка в холдинге ведутся. Собеседники издания указали, что обсуждение перераспределения долей в группе началось на фоне претензий к компании-разработчику Nginx. Один из собеседников уточнил, что Сбербанк оценивает, могут ли действия против Nginx рассматриваться как несоответствующие одному из условий соглашения о вхождении банка в капитал Ramblеr. Сбербанк, по его словам, интересует, когда Rambler передала права требования к Nginx.

О претензиях Rambler к Nginx стало известно в декабре 2019 г., после того как в офисе компании и дома у ее основателей Игоря Сысоева и Максима Коновалова прошли обыски. Предметом спора стали права на веб-сервер, созданный экс-сотрудником интернет-холдинга Сысоевым в начале 2000-х гг. Rambler решил, что веб-сервер – это служебное произведение Сысоева, использование которого без его согласия нарушает исключительные права. С заявлением в полицию обратилась Lynwood Investments CY Ltd. Разбирательство стало поводом для созыва внеочередного совета директоров Rambler 16 декабря 2019 г. Его участники – представители Rambler и Сбербанка – дали менеджменту Rambler ряд поручений, которые были исполнены, сообщила пресс-служба Rambler 24 апреля. В частности, Rambler попросил следователей прекратить уголовное дело о правах на Nginx и исключить холдинг из списка потерпевших. Rambler также расторг договор с Lynwood – теперь она не может вести дела от имени Rambler. Позже Генпрокуратура нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Доводы сооснователя Nginx Игоря Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства подтвердились, говорится в письме Генпрокуратуры. Она поручила прокурору Москвы принять меры для их устранения и поставить перед следователями вопрос о прекращении дела.

Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group в обмен на 46,5% холдинга в апреле 2019 г. Сделка была закрыта в августе, Сбербанку и структуре Александра Мамута (Tekso Holdings Limited) принадлежит по 46,52% головной компании холдинга — ООО «Эпоха Диджитал», еще 6,95% — у ООО «Компания Афиша», конечным владельцем которой является сама «Эпоха Диджитал», следует из данных СПАРК. Инвестиции Сбербанка оценивались в 9-11 млрд рублей. Источник РБК, знакомый с деталями сделки по созданию СП между Мамутом и Сбербанком, рассказывал, что она предусматривала рефинансирование долга Rambler Group, а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных