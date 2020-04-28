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Генпрокуратура нашла основания для прекращения дела о правах на Nginx

Разбирательство велось с нарушениями, выяснило ведомство
Ангелина Кречетова
PhotoXPress

Генпрокуратура нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Это следует из ответа заместителя генпрокурора Виктора Гриня на запрос замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова («Ведомости» ознакомились с документом).

Доводы сооснователя Nginx Игоря Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства подтвердились, говорится в письме Генпрокуратуры. В связи с этим ведомство поручило прокурору Москвы принять меры для их устранения и поставить перед следователями вопрос о прекращении дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных