Генпрокуратура нашла основания для прекращения дела о правах на Nginx

Генпрокуратура нашла основания для прекращения дела о правах на NginxРазбирательство велось с нарушениями, выяснило ведомство
Генпрокуратура нашла основания для прекращения уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Это следует из ответа заместителя генпрокурора Виктора Гриня на запрос замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова («Ведомости» ознакомились с документом).
Доводы сооснователя Nginx Игоря Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства подтвердились, говорится в письме Генпрокуратуры. В связи с этим ведомство поручило прокурору Москвы принять меры для их устранения и поставить перед следователями вопрос о прекращении дела.
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