Генпрокуратура нашла основания для прекращения дела о правах на Nginx

Доводы сооснователя Nginx Игоря Сысоева о нарушениях закона во время досудебного производства подтвердились, говорится в письме Генпрокуратуры. В связи с этим ведомство поручило прокурору Москвы принять меры для их устранения и поставить перед следователями вопрос о прекращении дела.