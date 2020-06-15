«Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы
Депутаты Госдумы предложили полностью отменить государственную экологическую экспертизу при строительстве наиболее опасных объектов. О такой норме, обнаруженной в пакете поправок к законопроекту на другую тему, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подготовленный комитетом по транспорту и строительству Госдумы ко второму чтению законопроекта, призванного ускорить приоритетные стройки РЖД.
Как пишет газета, авторы поправок предложили полностью отменить обязательную государственную экологическую экспертизу проектной документации строительства объектов первой категории. В число объектов, для которых не потребуется такая экспертиза, попадет строительство всех объектов, связанных с обращением с отходами (мусоросжигательные заводы, предприятия по утилизации и обезвреживанию мусора, проекты рекультивации свалок) и все стройки на особо охраняемых природных территориях. По данным издания, профильный комитет Госдумы 1 июня направил законопроект для отзыва в государственно-правовое управление президента России.
По словам генерального директора Юридического центра промышленной экологии Дмитрия Мишукова, отмену государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) одобрит бизнес. Прохождения ГЭЭ, включая подготовку всех документов и проведение расчетов, по его оценке, обходится в несколько миллионов рублей и отодвигает сроки сдачи объекта примерно на семь-восемь месяцев. В Российской ассоциации производителей удобрений газете сообщили, что предлагаемые поправки позволят бизнесу «существенным образом сократить сроки согласования проектной документации для большинства объектов строительства». При этом, считают в ассоциации, смягчения природоохранных требований не произойдет, поскольку экологическую оценку объектов параллельно проводят и специалисты Главгосэкспертизы.
В «Гринписе России» утверждают, что отмена ГЭЭ для перечисленных в поправках объектов «может повлечь за собой еще более серьезные нарушения экологических прав граждан и, соответственно, еще более массовые протестные выступления». По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, отказ от ГЭЭ повысит риски возникновения техногенных ЧС и значительного ущерба от них природным ресурсам. Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что исключение из законодательства механизма предупреждения негативных воздействий на природу не только нарушит права граждан, но и прямо противоречит Конституции.