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«Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы

Ведомости

Депутаты Госдумы предложили полностью отменить государственную экологическую экспертизу при строительстве наиболее опасных объектов. О такой норме, обнаруженной в пакете поправок к законопроекту на другую тему, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подготовленный комитетом по транспорту и строительству Госдумы ко второму чтению законопроекта, призванного ускорить приоритетные стройки РЖД.

Как пишет газета, авторы поправок предложили полностью отменить обязательную государственную экологическую экспертизу проектной документации строительства объектов первой категории. В число объектов, для которых не потребуется такая экспертиза, попадет строительство всех объектов, связанных с обращением с отходами (мусоросжигательные заводы, предприятия по утилизации и обезвреживанию мусора, проекты рекультивации свалок) и все стройки на особо охраняемых природных территориях. По данным издания, профильный комитет Госдумы 1 июня направил законопроект для отзыва в государственно-правовое управление президента России.

По словам генерального директора Юридического центра промышленной экологии Дмитрия Мишукова, отмену государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) одобрит бизнес. Прохождения ГЭЭ, включая подготовку всех документов и проведение расчетов, по его оценке, обходится в несколько миллионов рублей и отодвигает сроки сдачи объекта примерно на семь-восемь месяцев. В Российской ассоциации производителей удобрений газете сообщили, что предлагаемые поправки позволят бизнесу «существенным образом сократить сроки согласования проектной документации для большинства объектов строительства». При этом, считают в ассоциации, смягчения природоохранных требований не произойдет, поскольку экологическую оценку объектов параллельно проводят и специалисты Главгосэкспертизы.

В «Гринписе России» утверждают, что отмена ГЭЭ для перечисленных в поправках объектов «может повлечь за собой еще более серьезные нарушения экологических прав граждан и, соответственно, еще более массовые протестные выступления». По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, отказ от ГЭЭ повысит риски возникновения техногенных ЧС и значительного ущерба от них природным ресурсам. Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что исключение из законодательства механизма предупреждения негативных воздействий на природу не только нарушит права граждан, но и прямо противоречит Конституции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных