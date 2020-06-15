«Коммерсантъ» рассказал о возможной отмене экологической госэкспертизы

В «Гринписе России» утверждают, что отмена ГЭЭ для перечисленных в поправках объектов «может повлечь за собой еще более серьезные нарушения экологических прав граждан и, соответственно, еще более массовые протестные выступления». По мнению партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, отказ от ГЭЭ повысит риски возникновения техногенных ЧС и значительного ущерба от них природным ресурсам. Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что исключение из законодательства механизма предупреждения негативных воздействий на природу не только нарушит права граждан, но и прямо противоречит Конституции.