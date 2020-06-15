ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 г. По 49,8% акций банка принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. Они считают, что задержания сотрудников Белгазпромбанка и смена его руководства прошли с грубым нарушением законодательства и затрагивают права и интересы российских акционеров, а также его клиентов.