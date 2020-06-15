ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке
ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке после обысков и задержания нескольких его топ-менеджеров. Банк возглавила экс-глава финансового регулятора Надежда Ермакова, сообщает Национальный банк Белоруссии.
Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии 11 июня сообщил об обысках в Белгазпромбанке, были заведены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Задержаны 15 человек – действующие и бывшие сотрудники банка.
Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 г. По 49,8% акций банка принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. Они считают, что задержания сотрудников Белгазпромбанка и смена его руководства прошли с грубым нарушением законодательства и затрагивают права и интересы российских акционеров, а также его клиентов.