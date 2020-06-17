На маркетплейс Ozon впервые пришлось больше половины оборота интернет-ритейлера

Ozon работает со своими партнерами по двум моделям. Первая – маркетплейс, который компания запустила в 2018 г. Продавцы самостоятельно размещают товары на платформе Ozon и устанавливают цены на них, а последний оказывает им услуги по обработке заказов и их доставке. За это партнеры компании платят интернет-ритейлеру комиссию. Вторая – классическая модель поставки, при которой Ozon сразу выкупает партию у поставщиков.