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Hilton сократит 22% штата по всему миру

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Международная сеть отелей Hilton собирается сократить 2100 корпоративных сотрудников, сообщается на сайте компании. Свое решение она объяснила необходимостью сокращать расходы, так как гостиничная индустрия сильно пострадала от последствий пандемии коронавируса.

Сотрудники, попавшие под сокращение, получат выходное пособие и помощь в дальнейшем трудоустройстве. Они также в ускоренном порядке могут быть снова приняты на работу в Hilton после возобновления туризма. Для оставшихся сотрудников руководство Hilton продлевает объявленные ранее отпуска, сокращенные часы работы и сокращения заработной платы еще на три месяца.

Генеральный директор гостиничной сети Кристофер Нассетта отметил, что за 101-летнюю историю Hilton отрасль не сталкивалась с подобным кризисом, который привел к тому, что путешествия практически прекратились.

Ранее Marriott и Hyatt Hotels также сообщали об увольнении тысяч своих сотрудников по всему миру в связи с сокращением количества заказов. В конце 2019 г. общее число сотрудников гостиничной сети составило 173 000 человек. Сейчас персонал Hilton насчитывает 9600 человек по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных