Hilton сократит 22% штата по всему миру

Сотрудники, попавшие под сокращение, получат выходное пособие и помощь в дальнейшем трудоустройстве. Они также в ускоренном порядке могут быть снова приняты на работу в Hilton после возобновления туризма. Для оставшихся сотрудников руководство Hilton продлевает объявленные ранее отпуска, сокращенные часы работы и сокращения заработной платы еще на три месяца.