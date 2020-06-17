Wildberries начал доставлять товары в постаматы

До сих пор Wildberries предлагал клиентам только доставку в собственные пункты выдачи заказов и с помощью курьеров. А изначально заказы из основанного в 2004 г. Wildberries доставлялись за пределами Москвы только «Почтой России», говорит партнер Data Insight Борис Овчинников: по мере того как компания расширяла географию собственной доставки и с 2010 г. строила сеть пунктов выдачи заказов, количество логистических партнеров сокращалось. Сейчас у онлайн-ритейлера 7500 собственных точек выдачи заказов в шести странах, сообщил его представитель.