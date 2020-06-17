Wildberries начал доставлять товары в постаматы
Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries начал доставку товаров в постаматы дочернего подразделения X5 Retail Group – 5post. Это заметил журналист «Ведомостей» и подтвердил представитель Wildberries. С конца июня заказы также можно будет получить в автоматизированных пунктах выдачи «Сберлогистики», рассказали «Ведомостям» представители интернет-магазина и логистической компании.
Об «активной стадии переговоров» с Wildberries также сообщила гендиректор оператора постаматов PickPoint Надежда Романова. Это подтвердил и представитель интернет-ритейлера. В будущем Wildberries планирует сотрудничать и с другими партнерами, добавил он.
До сих пор Wildberries предлагал клиентам только доставку в собственные пункты выдачи заказов и с помощью курьеров. А изначально заказы из основанного в 2004 г. Wildberries доставлялись за пределами Москвы только «Почтой России», говорит партнер Data Insight Борис Овчинников: по мере того как компания расширяла географию собственной доставки и с 2010 г. строила сеть пунктов выдачи заказов, количество логистических партнеров сокращалось. Сейчас у онлайн-ритейлера 7500 собственных точек выдачи заказов в шести странах, сообщил его представитель.