Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании ‒ владельца Gucci и Saint Laurent

Эмма Уотсон получила широкую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. В 2018 г. она была приглашенным редактором Vogue Australia по направлению устойчивого развития и осознанного потребления. Также она является послом доброй воли ООН и сотрудничает с движением против сексуальных домогательств Time's Up.