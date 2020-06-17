Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании ‒ владельца Gucci и Saint Laurent
Британская киноактриса и фотомодель Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании Kering, владеющей брендами Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и Alexander McQueen. В новый состав совета директоров также вошли руководитель платформы Didi Chuxing Лю Квинг и банкир Тиджан Тиам, говорится в сообщении компании.
Кроме членства в совете директоров Уотсон также получила место руководителя комитета по устойчивому развитию компании. В сообщении компании отмечается, что назначение Уотсон обусловлено ее активностью, направленной на защиту прав женщин и гендерного равенства, а также поддержкой экологичной моды.
Эмма Уотсон получила широкую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. В 2018 г. она была приглашенным редактором Vogue Australia по направлению устойчивого развития и осознанного потребления. Также она является послом доброй воли ООН и сотрудничает с движением против сексуальных домогательств Time's Up.