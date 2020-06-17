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Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

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Впервые в 2019 г. зеленые электростанции опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.

Потребление энергии из возобновляемых источников энергии в прошлом году выросло на 13%. Потребление атомной электроэнергии также растет, но медленнее – на 3,2%. Это самый быстрый рост с 2004 г. и значительно выше среднего показателя за 10 лет – 0,7%.

Потребление энергии в 2019 г. росло медленнее, чем в 2018 г., – 1,3 и 2,8% соответственно. Большую часть прироста потребления в прошлом году обеспечили зеленые источники – более 40%. Вместе с природным газом они обеспечили три четверти всего прироста потребления энергии.

Уголь остается крупнейшим источником электроэнергии. При этом его потребление упало на 0,6%, это четвертое снижение его потребления за последние шесть лет. В результате доля угля в структуре энергопотребления снизилась до 27%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных