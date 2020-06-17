Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Потребление энергии из возобновляемых источников энергии в прошлом году выросло на 13%. Потребление атомной электроэнергии также растет, но медленнее – на 3,2%. Это самый быстрый рост с 2004 г. и значительно выше среднего показателя за 10 лет – 0,7%.