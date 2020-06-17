Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Впервые в 2019 г. зеленые электростанции опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Потребление энергии из возобновляемых источников энергии в прошлом году выросло на 13%. Потребление атомной электроэнергии также растет, но медленнее – на 3,2%. Это самый быстрый рост с 2004 г. и значительно выше среднего показателя за 10 лет – 0,7%.
Потребление энергии в 2019 г. росло медленнее, чем в 2018 г., – 1,3 и 2,8% соответственно. Большую часть прироста потребления в прошлом году обеспечили зеленые источники – более 40%. Вместе с природным газом они обеспечили три четверти всего прироста потребления энергии.
Уголь остается крупнейшим источником электроэнергии. При этом его потребление упало на 0,6%, это четвертое снижение его потребления за последние шесть лет. В результате доля угля в структуре энергопотребления снизилась до 27%.