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«Коммерсантъ»: стоимость сертификации дезинфицирующих средств выросла до 9 раз

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Подведомственные Роспотребнадзору учреждения, проверяющие средства дезинфекции перед их выводом на рынок, подняли цены на исследования с менее чем 100 000 руб. до 250 000–300 000 руб. на санитайзеры и 500 000–900 000 руб. на дезинфицирующие средства, сообщает «Коммерсантъ». Рост цен изданию подтвердил директор ООО «Химия синтез» Олег Бурлак, его компания собиралась перепрофилировать часть линий на выпуск дезинфицирующих средств. Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев подтвердил изданию, что ФАС проводит проверку, также о ситуации проинформированы правительство и органы прокуратуры.

Проверка проводится по обращению Партии роста, ее председатель – бизнес-омбудсмен Борис Титов. Партия также направила письма в Роспотребнадзор и Росаккредитацию, эти ведомства заявили «Коммерсанту», что не получали их. Проверкой дезинфицирующих средств перед выходом на российский рынок занимаются два учреждения – ФБУН «НИИ дезинфектологии» и ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», в них не ответили на вопросы «Коммерсанта».

Распространение коронавируса привело к росту спроса на санитайзеры и средства дезинфекции, на их выпуск перепрофилировались компании, которые раньше не присутствовали на рынке дезинфицирующих средств. В России пивоваренная компания AB InBev Efes с апреля выпускает антисептики из побочных продуктов пивоварения, также правительство предлагало использовать для этих целей конфискованный спирт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных