«Коммерсантъ»: стоимость сертификации дезинфицирующих средств выросла до 9 раз

Подведомственные Роспотребнадзору учреждения, проверяющие средства дезинфекции перед их выводом на рынок, подняли цены на исследования с менее чем 100 000 руб. до 250 000–300 000 руб. на санитайзеры и 500 000–900 000 руб. на дезинфицирующие средства, сообщает «Коммерсантъ». Рост цен изданию подтвердил директор ООО «Химия синтез» Олег Бурлак, его компания собиралась перепрофилировать часть линий на выпуск дезинфицирующих средств. Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев подтвердил изданию, что ФАС проводит проверку, также о ситуации проинформированы правительство и органы прокуратуры.