Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции

Самоизоляция покупателей привела к проблемам с рентабельностью коммерческих площадей в центре Москвы. Ранее «Коммерсантъ» писал о задержках платы за аренду со стороны ООО «Бургер рус» (франчайзи Burger King в России), из-за них было закрыто заведение на Грузинском Валу. В свою очередь основатель компании «Первое решение» Андрей Трубников утверждал, что не закроет имиджевый магазин на Тверской улице, «какие бы убытки у нас ни были».