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Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции

Ведомости

112 магазинов и заведений общепита, располагавшихся на ключевых торговых улицах Москвы, закрылись с начала марта по начало июня, передает РБК данные исследования 2ГИС. На Садовом кольце во время распространения коронавируса закрылись 64 точки, взамен их открылось 16 новых точек. На Арбате закрылись 10 ресторанов и магазинов, открылся при этом только один непродовольственный магазин.

Выборка 2ГИС состояла из более чем 2500 торговых точек на улицах и площадях Садового кольца, Арбате и Новом Арбате, Большой Никитской, 1-й Тверской-Ямской улице и других центральных улицах Москвы с большим количеством магазинов. Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.

Самоизоляция покупателей привела к проблемам с рентабельностью коммерческих площадей в центре Москвы. Ранее «Коммерсантъ» писал о задержках платы за аренду со стороны ООО «Бургер рус» (франчайзи Burger King в России), из-за них было закрыто заведение на Грузинском Валу. В свою очередь основатель компании «Первое решение» Андрей Трубников утверждал, что не закроет имиджевый магазин на Тверской улице, «какие бы убытки у нас ни были».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных