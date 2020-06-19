Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
112 магазинов и заведений общепита, располагавшихся на ключевых торговых улицах Москвы, закрылись с начала марта по начало июня, передает РБК данные исследования 2ГИС. На Садовом кольце во время распространения коронавируса закрылись 64 точки, взамен их открылось 16 новых точек. На Арбате закрылись 10 ресторанов и магазинов, открылся при этом только один непродовольственный магазин.
Выборка 2ГИС состояла из более чем 2500 торговых точек на улицах и площадях Садового кольца, Арбате и Новом Арбате, Большой Никитской, 1-й Тверской-Ямской улице и других центральных улицах Москвы с большим количеством магазинов. Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Самоизоляция покупателей привела к проблемам с рентабельностью коммерческих площадей в центре Москвы. Ранее «Коммерсантъ» писал о задержках платы за аренду со стороны ООО «Бургер рус» (франчайзи Burger King в России), из-за них было закрыто заведение на Грузинском Валу. В свою очередь основатель компании «Первое решение» Андрей Трубников утверждал, что не закроет имиджевый магазин на Тверской улице, «какие бы убытки у нас ни были».