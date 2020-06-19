Правительство готово смягчить правила льготного кредитования для бизнеса
Правительство готово смягчить правила льготного кредитования для пострадавших от пандемии коронавируса предприятий, заявил во время совещания у президента России вице-премьер Андрей Белоусов. Он рассчитывает, что смягченные условия льготных кредитов на получение оборотных средств внесут в правила уже на следующей неделе.
Ослабления коснутся двух направлений: обрабатывающей промышленности и транспорта. По новым правилам падение выручки должно быть не менее 30% за месяц, тогда как сейчас для получения подобного кредита необходимо зафиксировать снижение выручки на 30% за квартал. Сегодняшние правила получения подобных кредитов достаточно жесткие, подчеркнул Белоусов. «Мы старались сделать так, чтобы этими кредитами воспользовались прежде всего предприятия из пострадавших отраслей. В результате из 400 млрд [руб.] лимита мы сейчас выбрали порядка 100 млрд»,- рассказал вице-премьер.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину расширить лимиты по госпрограмме льготного кредитования под 2% на поддержку занятости и решить ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при попытках воспользоваться программой.