Правительство готово смягчить правила льготного кредитования для бизнеса

Ослабления коснутся двух направлений: обрабатывающей промышленности и транспорта. По новым правилам падение выручки должно быть не менее 30% за месяц, тогда как сейчас для получения подобного кредита необходимо зафиксировать снижение выручки на 30% за квартал. Сегодняшние правила получения подобных кредитов достаточно жесткие, подчеркнул Белоусов. «Мы старались сделать так, чтобы этими кредитами воспользовались прежде всего предприятия из пострадавших отраслей. В результате из 400 млрд [руб.] лимита мы сейчас выбрали порядка 100 млрд»,- рассказал вице-премьер.