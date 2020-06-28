WSJ: США принуждают Европу отказаться от закупок китайских грузовых сканеров
Совет национальной безопасности и ряд других агентств США побуждают страны Европы отказаться от закупок грузовых сканеров китайской компании Nuctech, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и документы. В письме от 26 мая, на основе которого выстроена позиция лоббистов, госдепартамент США предупреждает, что присутствие Nuctech на инфраструктурных узлах Европы угрожает транспортной безопасности НАТО.
Крупнейший акционер Nuctech ‒ китайская госкорпорация China National Nuclear Corporation (CNNC), с 2014 г. продукция Nuctech запрещена к использованию в большинстве аэропортов США. Современные грузовые сканеры соединены с базами данных, в которых хранятся данные паспортов, отпечатки пальцев, путевые листы и другая чувствительная информация. Лоббисты США утверждают, что использование сканеров Nuctech создает угрозу передачи этих данных властям Китая. В компании заявили WSJ, что им неизвестно о действиях со стороны США, а все данные, собираемые оборудованием, находятся в исключительном распоряжении клиентов.
Оборудование Nuctech стоит в Калининграде, а также с обеих стороны западных границ Украины и Белоруссии. В июне Финляндия, несмотря на попытки лоббирования, установила сканеры Nuctech для контроля грузооборота с Россией. Китайская компания оказалась единственным участником тендера, а цена контракта была низкой, утверждают источники WSJ. Конкуренты Nuсtech отмечают, что оборудование китайской компании стоит на 25‒50% дешевле, указано в письме госдепартамента.