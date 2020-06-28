WSJ: США принуждают Европу отказаться от закупок китайских грузовых сканеров

Крупнейший акционер Nuctech ‒ китайская госкорпорация China National Nuclear Corporation (CNNC), с 2014 г. продукция Nuctech запрещена к использованию в большинстве аэропортов США. Современные грузовые сканеры соединены с базами данных, в которых хранятся данные паспортов, отпечатки пальцев, путевые листы и другая чувствительная информация. Лоббисты США утверждают, что использование сканеров Nuctech создает угрозу передачи этих данных властям Китая. В компании заявили WSJ, что им неизвестно о действиях со стороны США, а все данные, собираемые оборудованием, находятся в исключительном распоряжении клиентов.