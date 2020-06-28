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WSJ: США принуждают Европу отказаться от закупок китайских грузовых сканеров

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Совет национальной безопасности и ряд других агентств США побуждают страны Европы отказаться от закупок грузовых сканеров китайской компании Nuctech, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и документы. В письме от 26 мая, на основе которого выстроена позиция лоббистов, госдепартамент США предупреждает, что присутствие Nuctech на инфраструктурных узлах Европы угрожает транспортной безопасности НАТО.

Крупнейший акционер Nuctech ‒ китайская госкорпорация China National Nuclear Corporation (CNNC), с 2014 г. продукция Nuctech запрещена к использованию в большинстве аэропортов США. Современные грузовые сканеры соединены с базами данных, в которых хранятся данные паспортов, отпечатки пальцев, путевые листы и другая чувствительная информация. Лоббисты США утверждают, что использование сканеров Nuctech создает угрозу передачи этих данных властям Китая. В компании заявили WSJ, что им неизвестно о действиях со стороны США, а все данные, собираемые оборудованием, находятся в исключительном распоряжении клиентов.

Оборудование Nuctech стоит в Калининграде, а также с обеих стороны западных границ Украины и Белоруссии. В июне Финляндия, несмотря на попытки лоббирования, установила сканеры Nuctech для контроля грузооборота с Россией. Китайская компания оказалась единственным участником тендера, а цена контракта была низкой, утверждают источники WSJ. Конкуренты Nuсtech отмечают, что оборудование китайской компании стоит на 25‒50% дешевле, указано в письме госдепартамента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных