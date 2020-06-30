Минтранс допустил внесение новых авиакомпаний в перечень системообразующих
Дальнейшее расширение перечня системообразующих предприятий возможно, но ограничено дополнительными критериями, рассказал «Ведомостям» представитель Минтранса. Формировать расширенный перечень системообразующих предприятий правительство начало в марте, когда влияние эпидемии коронавируса на экономику стало ощутимым. Системообразующие предприятия могут рассчитывать на господдержку в виде льготных кредитов, в том числе под госгарантии, а также отсрочки по уплате налогов. Авиакомпания для попадания в перечень должна в год иметь пассажирооборота не менее 1 млрд пассажирокилометров.
Такие показатели имеют все крупные и средние перевозчики европейской части России, но его не достигает почти ни одна из авиакомпаний Дальнего Востока и Восточной Сибири. Сенатор Анатолий Широков, полномочный представитель Совета федерации по делам Дальнего Востока и Арктики в государственных органах, предложил Минэкономразвития и Минвостокразвития включить в перечень дополнительно 12 дальневосточных авиакомпаний, учитывая дополнительный критерий их социальной значимости.
В итоге правительственная комиссия на заседания в апреле и 19 июня включила в перечень 32 авиакомпании, в том числе 11 перевозчиков из списка Широкова. «При оценке дальневосточных авиакомпаний и аэропортов для включения в перечень системообразующих необходимо учитывать географическую и климатическую специфику региона: авиакомпании летают между малонаселенными пунктами, для многих из которых авиатранспорт является единственным способом связи с Большой землей, – по операционным показателям такие перевозчики общим критериям не соответствуют, но при этом их деятельность носит социальный характер», – рассказал «Ведомостям» Широков. Важно, что правительство признало социальную значимость таких авиакомпаний: в перечень наряду с крупнейшими перевозчиками вошли и небольшие операторы, поддерживающие однако связность территории, добавил он.
В перечень не вошла только одна компания, предложенная сенатором: холдинг «Русские вертолетные системы» – один из крупнейших операторов санитарной авиации, его вертолеты занимаются санитарной эвакуацией в том числе на Дальнем Востоке и в Сибири. «Минтранс предлагал включить «Русские вертолетные системы» (РВС) в перечень системообразующих предприятий. Но коммерческих перевозок РВС в 2019 г. не выполняли, занимались только авиационными работами, а в этом году объем работ снизился на 22%, поэтому включение РВС в перечень сочтено преждевременным», – объяснил представитель министерства. Именно Минтранс готовит список авиакомпаний для внесения в перечень. Для получения госпомощи компания должна снизить выручку в отчетном квартале на 30% относительно аналогичного периода прошлого года.