Минтранс допустил внесение новых авиакомпаний в перечень системообразующих

В итоге правительственная комиссия на заседания в апреле и 19 июня включила в перечень 32 авиакомпании, в том числе 11 перевозчиков из списка Широкова. «При оценке дальневосточных авиакомпаний и аэропортов для включения в перечень системообразующих необходимо учитывать географическую и климатическую специфику региона: авиакомпании летают между малонаселенными пунктами, для многих из которых авиатранспорт является единственным способом связи с Большой землей, – по операционным показателям такие перевозчики общим критериям не соответствуют, но при этом их деятельность носит социальный характер», – рассказал «Ведомостям» Широков. Важно, что правительство признало социальную значимость таких авиакомпаний: в перечень наряду с крупнейшими перевозчиками вошли и небольшие операторы, поддерживающие однако связность территории, добавил он.