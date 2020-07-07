«Аэрофлот» рассказал о сорванной попытке массовой контрабанды собак
На вывозной рейс из Шанхая в Москву 4 июля прибыли 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное, в основном собаки, некоторые из этих пассажиров имели по пять клеток, рассказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
В самолете Boeing 777, на котором выполнялся рейс, разрешено перевозить в багажном отсеке не более восьми клеток и не более восьми переносок в багажном салоне ‒ на борт были допущены пассажиры с шестью переносками и восемью клетками. Взятие на борт большего количества животных противоречило бы правилам и привело бы к массовой гибели животных, рассказал Демин.
По его словам, это была очевидная попытка организовать трансграничную транспортировку животных с привлечением третьих лиц ‒ все пассажиры, которым не разрешили сдать клетки в багажный отсек, просто оставили их в терминале и прошли на рейс, ни один из них не отказался от перелета. Позже клетки с оставленными зверями забрали местные жители. Такая перевозка имела бы признаки контрабанды, рассказал Демин. Демин опроверг информацию блогера Елизаветы Ивановой, что пассажиры из-за действий «Аэрофлота» были вынуждены отказаться от перелета. Ни один россиянин от полета не отказался, ни один билет на рейс перепродан не был, подчеркнул он. «Аэрофлот» провел расследование и выяснил, что за несколько дней до этого вывозного рейса в соцсетях появились предложения пассажирам перевезти с собой животных за вознаграждение.