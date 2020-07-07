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«Аэрофлот» рассказал о сорванной попытке массовой контрабанды собак

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На вывозной рейс из Шанхая в Москву 4 июля прибыли 39 пассажиров с клетками, в которых содержалось 71 животное, в основном собаки, некоторые из этих пассажиров имели по пять клеток, рассказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

В самолете Boeing 777, на котором выполнялся рейс, разрешено перевозить в багажном отсеке не более восьми клеток и не более восьми переносок в багажном салоне ‒ на борт были допущены пассажиры с шестью переносками и восемью клетками. Взятие на борт большего количества животных противоречило бы правилам и привело бы к массовой гибели животных, рассказал Демин.

По его словам, это была очевидная попытка организовать трансграничную транспортировку животных с привлечением третьих лиц ‒ все пассажиры, которым не разрешили сдать клетки в багажный отсек, просто оставили их в терминале и прошли на рейс, ни один из них не отказался от перелета. Позже клетки с оставленными зверями забрали местные жители. Такая перевозка имела бы признаки контрабанды, рассказал Демин. Демин опроверг информацию блогера Елизаветы Ивановой, что пассажиры из-за действий «Аэрофлота» были вынуждены отказаться от перелета. Ни один россиянин от полета не отказался, ни один билет на рейс перепродан не был, подчеркнул он. «Аэрофлот» провел расследование и выяснил, что за несколько дней до этого вывозного рейса в соцсетях появились предложения пассажирам перевезти с собой животных за вознаграждение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных