«Аэрофлот» рассказал о сорванной попытке массовой контрабанды собак

По его словам, это была очевидная попытка организовать трансграничную транспортировку животных с привлечением третьих лиц ‒ все пассажиры, которым не разрешили сдать клетки в багажный отсек, просто оставили их в терминале и прошли на рейс, ни один из них не отказался от перелета. Позже клетки с оставленными зверями забрали местные жители. Такая перевозка имела бы признаки контрабанды, рассказал Демин. Демин опроверг информацию блогера Елизаветы Ивановой, что пассажиры из-за действий «Аэрофлота» были вынуждены отказаться от перелета. Ни один россиянин от полета не отказался, ни один билет на рейс перепродан не был, подчеркнул он. «Аэрофлот» провел расследование и выяснил, что за несколько дней до этого вывозного рейса в соцсетях появились предложения пассажирам перевезти с собой животных за вознаграждение.