Основатель Alibaba Джек Ма за год сократил долю в компании до 4,8%

Исполнительный вице-президент Alibaba Джозеф Цай также сократил свою долю в компании в 2019 г. с 2,2 до 1,6%. Как отмечает агентство, и Ма, и Цай все меньше участвуют в управлении Alibaba с тех пор, как Даниэль Чжан был объявлен преемником Ма на посту исполнительного директора холдинга. Чжан возглавил Alibaba в сентябре 2019 г.