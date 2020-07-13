Основатель Alibaba Джек Ма за год сократил долю в компании до 4,8%
Основатель Alibaba Джек Ма за год снизил долю в интернет-холдинге с 6,2 до 4,8%, продав бумаги на $8,2 млрд при текущей стоимости акций, пишет Reuters со ссылкой на материалы Alibaba.
Исполнительный вице-президент Alibaba Джозеф Цай также сократил свою долю в компании в 2019 г. с 2,2 до 1,6%. Как отмечает агентство, и Ма, и Цай все меньше участвуют в управлении Alibaba с тех пор, как Даниэль Чжан был объявлен преемником Ма на посту исполнительного директора холдинга. Чжан возглавил Alibaba в сентябре 2019 г.
Соучредителю Alibaba Джозефу Цаю сейчас принадлежит 1,6% компании, говорится в релизе. Год назад было 2,3%. По оценке Reuters, в результате продажи акций Цай выручил $4,1 млрд.
Капитализация Alibaba, в которой работает свыше 65 000 штатных сотрудников, составляет более $600 млрд. Ма является одним из самых богатых людей в Китае, его состояние Forbes оценивает в $48,9 млрд.