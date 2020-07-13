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Основатель Alibaba Джек Ма за год сократил долю в компании до 4,8%

Ведомости

Основатель Alibaba Джек Ма за год снизил долю в интернет-холдинге с 6,2 до 4,8%, продав бумаги на $8,2 млрд при текущей стоимости акций, пишет Reuters со ссылкой на материалы Alibaba.

Исполнительный вице-президент Alibaba Джозеф Цай также сократил свою долю в компании в 2019 г. с 2,2 до 1,6%. Как отмечает агентство, и Ма, и Цай все меньше участвуют в управлении Alibaba с тех пор, как Даниэль Чжан был объявлен преемником Ма на посту исполнительного директора холдинга. Чжан возглавил Alibaba в сентябре 2019 г.

Соучредителю Alibaba Джозефу Цаю сейчас принадлежит 1,6% компании, говорится в релизе. Год назад было 2,3%. По оценке Reuters, в результате продажи акций Цай выручил $4,1 млрд.

Капитализация Alibaba, в которой работает свыше 65 000 штатных сотрудников, составляет более $600 млрд. Ма является одним из самых богатых людей в Китае, его состояние Forbes оценивает в $48,9 млрд.

Ранее по теме: Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных