ВЭБ.РФ и Mail.ru Group инвестируют в малый и средний бизнес на Дальнем Востоке

ВЭБ.РФ и Mail.ru Group запустили совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили компании. Ее первый пилот – проект «Развивай.рф/Бизнес онлайн» по поддержке небольших предприятий на Дальнем Востоке. В этом пилоте также участвует Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.РФ). Совокупно корпорации инвестируют около 230 млн руб. Прежде всего эти деньги будут потрачены на создание для небольших предприятий представительств в интернете, на продвижение их товаров и услуг в сети.