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ВЭБ.РФ и Mail.ru Group инвестируют в малый и средний бизнес на Дальнем Востоке

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ВЭБ.РФ и Mail.ru Group запустили совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили компании. Ее первый пилот – проект «Развивай.рф/Бизнес онлайн» по поддержке небольших предприятий на Дальнем Востоке. В этом пилоте также участвует Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.РФ). Совокупно корпорации инвестируют около 230 млн руб. Прежде всего эти деньги будут потрачены на создание для небольших предприятий представительств в интернете, на продвижение их товаров и услуг в сети.

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, интернет-холдинг предоставит небольшим предприятиям Дальнего Востока рекламные возможности более чем на 100 млн руб. Каждое предприятие сможет получить 53 000 руб. в качестве промо на площадках интернет-холдинга. Также предприятия бесплатно получат доступ к конструктору интернет-магазина от Mail.ru, к системе платежей, хостингу, логистике товаров и т. д. Основой такого интернет-представительства станет социальная сеть «В контакте» (входит в Mail.ru Group).

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов уточнил, что программа поддержки малого и среднего бизнеса только начинается с Дальнего Востока, но постепенно будет развернута и в других регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных