ВЭБ.РФ и Mail.ru Group инвестируют в малый и средний бизнес на Дальнем Востоке
ВЭБ.РФ и Mail.ru Group запустили совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили компании. Ее первый пилот – проект «Развивай.рф/Бизнес онлайн» по поддержке небольших предприятий на Дальнем Востоке. В этом пилоте также участвует Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.РФ). Совокупно корпорации инвестируют около 230 млн руб. Прежде всего эти деньги будут потрачены на создание для небольших предприятий представительств в интернете, на продвижение их товаров и услуг в сети.
По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, интернет-холдинг предоставит небольшим предприятиям Дальнего Востока рекламные возможности более чем на 100 млн руб. Каждое предприятие сможет получить 53 000 руб. в качестве промо на площадках интернет-холдинга. Также предприятия бесплатно получат доступ к конструктору интернет-магазина от Mail.ru, к системе платежей, хостингу, логистике товаров и т. д. Основой такого интернет-представительства станет социальная сеть «В контакте» (входит в Mail.ru Group).
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов уточнил, что программа поддержки малого и среднего бизнеса только начинается с Дальнего Востока, но постепенно будет развернута и в других регионах России.