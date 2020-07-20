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ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Компания «Симпл» (бренд сети алкогольных магазинов SimpleWine) из-за нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении ведомства.

Заявители получили на электронную почту письма от магазина SimpleWine с предложением купить алкоголь «не выходя из дома», при этом продажа алкоголя через интернет по закону запрещена, объясняет ведомство. Сама компания отрицает, что продает алкоголь дистанционно. В ФАС отметили, что при таком запрете нарушением считается не только продажа алкоголя, но и любая попытка совершения такой сделки.

На сайте компании говорится, что получить заказ можно в любой из винотек сети или «согласовать с менеджером»: «Нажмите "согласовать с менеджером" при оформлении заказа. Мы позвоним и что-нибудь придумаем».

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О системе продажи алкоголя онлайн ранее писали «Ведомости». Сотрудник редакции заказывает на сайте SimpleWine доставку до квартиры, минимальная для доставки стоимость заказа — 10 000 руб., заказ оплачивается курьеру на месте.

Юридически SimpleWine непосредственно в момент передачи заказа оформляет с клиентом договор поручения ‒ будто бы конечный потребитель поручает другому человеку, в данном случае курьеру, приобрести для него алкоголь, рассказывал «Ведомостям» сотрудник крупного ритейлера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных