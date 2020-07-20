ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя

Заявители получили на электронную почту письма от магазина SimpleWine с предложением купить алкоголь «не выходя из дома», при этом продажа алкоголя через интернет по закону запрещена, объясняет ведомство. Сама компания отрицает, что продает алкоголь дистанционно. В ФАС отметили, что при таком запрете нарушением считается не только продажа алкоголя, но и любая попытка совершения такой сделки.