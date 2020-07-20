ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Компания «Симпл» (бренд сети алкогольных магазинов SimpleWine) из-за нарушения закона о рекламе, говорится в сообщении ведомства.
Заявители получили на электронную почту письма от магазина SimpleWine с предложением купить алкоголь «не выходя из дома», при этом продажа алкоголя через интернет по закону запрещена, объясняет ведомство. Сама компания отрицает, что продает алкоголь дистанционно. В ФАС отметили, что при таком запрете нарушением считается не только продажа алкоголя, но и любая попытка совершения такой сделки.
На сайте компании говорится, что получить заказ можно в любой из винотек сети или «согласовать с менеджером»: «Нажмите "согласовать с менеджером" при оформлении заказа. Мы позвоним и что-нибудь придумаем».
О системе продажи алкоголя онлайн ранее писали «Ведомости». Сотрудник редакции заказывает на сайте SimpleWine доставку до квартиры, минимальная для доставки стоимость заказа — 10 000 руб., заказ оплачивается курьеру на месте.
Юридически SimpleWine непосредственно в момент передачи заказа оформляет с клиентом договор поручения ‒ будто бы конечный потребитель поручает другому человеку, в данном случае курьеру, приобрести для него алкоголь, рассказывал «Ведомостям» сотрудник крупного ритейлера.