«Камаз» в период пандемии стал сам производить маски и защитные костюмы
«Камаз» потратил порядка 200 млн руб. на обеспечение безопасности сотрудников завода в Набережных Челнах во время разгара пандемии коронавируса в России, рассказал финансовый директор компании Андрей Максимов на онлайн-конференции газеты «Ведомости» «Роль капитана в шторм ‒ грамотное регулирование».
Предприятие закупило линии по производству масок, начало изготавливать противоэпидемические костюмы, оборудовало отдельный комплекс под потенциальных зараженных covid-19 на территории подведомственного санатория, подготовил запасные площади в детских лагерях. Также были переоборудованы медпункты и проходные на заводе, рассказал Максимов.
Максимов также рассказал об убытках компании. По его словам, остановка завода — «это серьезные убытки, многомиллионные». «Тем более, что мы находимся в глубокой инвестиционной фазе, мы создали самый современный завод по производству каркасов кабин (СП с Daimler под грузовики КАМАЗ и Mercedes-Benz — ред.) и вложились в самый экологичный двигатель совместно со швейцарцами Liebherr (установлен на премиальный тягач КамАЗ-54901)», — рассказал Максимов.
«КамАЗ» приостанавливал производство на одну неделю в конце марта-начале апреля в связи с объявлением ее нерабочей. С 6 апреля предприятие уже возобновило производство. В целом, по словам Максимова, «Камаз» отработало в период коронавируса без проблем и серьезных остановок.
«Неделю, которую мы стояли (приостановка производства на нерабочей неделе в конце марта -ред), правление собиралось и искало варианты работы, рассчитывали разные сценарии развития. Были составлены письма губернаторам областей о том, чтобы разрешить работу заводам-поставщикам, о том чтобы сервисные центры тоже могли работать. И обратились к руководству Татарстана, чтобы разрешили работать «Камазу» с обеспечением соответствующих мер.
Ранее пресс-служба предприятия сообщала, что на проходных и в столовых завода была нанесена специальная разметка, обеспечивающая соблюдение безопасной дистанции между сотрудниками. Во время обеда в столовых разрешали садиться только по двое за стол и только по диагонали. На камазовских вахтах увеличили количество автобусов для минимизации контакта.
Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы конвейера автопроизводитель сначала заменил китайских поставщиков на европейских и создал запасы комплектующих на март-апрель, а с развитием пандемии в Европе вновь переориентировался на китайских партнеров, которые возобновили работу.