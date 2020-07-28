«Камаз» в период пандемии стал сам производить маски и защитные костюмы

Максимов также рассказал об убытках компании. По его словам, остановка завода — «это серьезные убытки, многомиллионные». «Тем более, что мы находимся в глубокой инвестиционной фазе, мы создали самый современный завод по производству каркасов кабин (СП с Daimler под грузовики КАМАЗ и Mercedes-Benz — ред.) и вложились в самый экологичный двигатель совместно со швейцарцами Liebherr (установлен на премиальный тягач КамАЗ-54901)», — рассказал Максимов.