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«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

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Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, составленный консалтинговой компанией Brand Finance. Список опубликован на сайте организации.

Согласно рейтингу, бренд испанского клуба за год подешевел, его цена снизилась с 1,64 до 1,42 млрд евро. На втором месте в рейтинге — «Барселона», стоимость бренда клуба в 2020 году составила 1,41 млрд евро. На третьем месте — британский «Манчестер Юнайтед» (1,31 млрд евро). На четвертой и пятой строчках в списке два английских клуба «Ливерпуль» (1,26 млрд евро) и «Манчестер Сити» (1,12 млрд евро).

В топ-10 также вошли: немецкая «Бавария» (1,06 млрд евро), французский «ПСЖ» (966 млн евро), английский «Челси» (949 млн евро) и британские «Тоттенхэм» (783 млн евро) и «Арсенал» (719 млн евро).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных