«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, составленный консалтинговой компанией Brand Finance. Список опубликован на сайте организации.
Согласно рейтингу, бренд испанского клуба за год подешевел, его цена снизилась с 1,64 до 1,42 млрд евро. На втором месте в рейтинге — «Барселона», стоимость бренда клуба в 2020 году составила 1,41 млрд евро. На третьем месте — британский «Манчестер Юнайтед» (1,31 млрд евро). На четвертой и пятой строчках в списке два английских клуба «Ливерпуль» (1,26 млрд евро) и «Манчестер Сити» (1,12 млрд евро).
В топ-10 также вошли: немецкая «Бавария» (1,06 млрд евро), французский «ПСЖ» (966 млн евро), английский «Челси» (949 млн евро) и британские «Тоттенхэм» (783 млн евро) и «Арсенал» (719 млн евро).