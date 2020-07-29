«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира

Согласно рейтингу, бренд испанского клуба за год подешевел, его цена снизилась с 1,64 до 1,42 млрд евро. На втором месте в рейтинге — «Барселона», стоимость бренда клуба в 2020 году составила 1,41 млрд евро. На третьем месте — британский «Манчестер Юнайтед» (1,31 млрд евро). На четвертой и пятой строчках в списке два английских клуба «Ливерпуль» (1,26 млрд евро) и «Манчестер Сити» (1,12 млрд евро).