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Экс-президент «Интеко» проходит свидетелем по делу о хищениях

Ведомости

Бывший президент компании «Интеко» Олег Солощанский после допроса стал свидетелем по делу о хищениях, рассказал РБК его адвокат Александр Аснис.

«Вчера после проведения следственных действия у Олега Солощанского было взято обязательство о явке, что не является мерой пресечения», – добавил он. По словам юриста, допрос завершился поздно ночью. Других подробностей он не привел.

Источник «Интерфакса» сообщил, что Солощанского допрашивали как свидетеля по уголовному делу о причинении ущерба при реконструкции Политехнического музея. Адвокат подтвердил эту информацию. Собеседник агентства уточнил, что Солощанский в строительных работах на этом объекте не участвовал, но планирует сотрудничать со следствием.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источники писал об обысках в квартире Солощанского в Гранатном переулке в центре Москвы. Экс-президент «Интеко» подтвердил журналистам, что к нему пришли сотрудники правоохранительных органов, позже его телефон стал не доступен.

«Интеко» была создана женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. В 2000-е гг. компания была одним из крупнейших строителей жилья в Москве. В 2011 г. Солощанский работал в компании с 2001 по 2017 гг., после смены собственника он ее покинул. Сейчас владелец «Интеко» – банк непрофильных активов «Траст».

Реконструкция Политехнического музея в Москве началась в 2013 г. «Интеко» была ее техническим заказчиком. По последним данным, музей планируется открыть для посетителей в 2021 г., писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных