Экс-президент «Интеко» проходит свидетелем по делу о хищениях
«Вчера после проведения следственных действия у Олега Солощанского было взято обязательство о явке, что не является мерой пресечения», – добавил он. По словам юриста, допрос завершился поздно ночью. Других подробностей он не привел.
Источник «Интерфакса» сообщил, что Солощанского допрашивали как свидетеля по уголовному делу о причинении ущерба при реконструкции Политехнического музея. Адвокат подтвердил эту информацию. Собеседник агентства уточнил, что Солощанский в строительных работах на этом объекте не участвовал, но планирует сотрудничать со следствием.
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источники писал об обысках в квартире Солощанского в Гранатном переулке в центре Москвы. Экс-президент «Интеко» подтвердил журналистам, что к нему пришли сотрудники правоохранительных органов, позже его телефон стал не доступен.
«Интеко» была создана женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. В 2000-е гг. компания была одним из крупнейших строителей жилья в Москве. В 2011 г. Солощанский работал в компании с 2001 по 2017 гг., после смены собственника он ее покинул. Сейчас владелец «Интеко» – банк непрофильных активов «Траст».
Реконструкция Политехнического музея в Москве началась в 2013 г. «Интеко» была ее техническим заказчиком. По последним данным, музей планируется открыть для посетителей в 2021 г., писал ТАСС.