Экс-президент «Интеко» проходит свидетелем по делу о хищениях

«Интеко» была создана женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. В 2000-е гг. компания была одним из крупнейших строителей жилья в Москве. В 2011 г. Солощанский работал в компании с 2001 по 2017 гг., после смены собственника он ее покинул. Сейчас владелец «Интеко» – банк непрофильных активов «Траст».