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«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые для россиян страны

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Компания «Аэрофлот» объявила об отмене рейсов на август в страны, авиасообщение с которыми пока остается закрытым из-за пандемии коронавируса. На сайте компании говорится об отмене рейсов по 87 направлениям, в том числе в страны Европы, США, Китай, Таиланд, Японию, Индию, Кубу и другие.

«Аэрофлот» пообещал вернуть пассажирам деньги, если билеты куплены после 1 мая, и предоставить ваучеры, если билеты купили до 1 мая.

В конце июля Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Росавиации с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто.

В обращении было указано, что вместо возврата денег по несостоявшимся полетам пассажирам предлагают ваучеры. На ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве посчитали, что такая практика может ущемлять интересы потребителей и «подрывать доверие к действиям авиакомпаний».

Ранее по теме: ФАС нашла нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям

Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия, с 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией, пока из России в страну можно летать только с видом на жительство. Также об открытии границ объявила Черногория.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных