«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые для россиян страны

Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия, с 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией, пока из России в страну можно летать только с видом на жительство. Также об открытии границ объявила Черногория.