«Аэрофлот» отменил рейсы на август в закрытые для россиян страны
«Аэрофлот» пообещал вернуть пассажирам деньги, если билеты куплены после 1 мая, и предоставить ваучеры, если билеты купили до 1 мая.
В конце июля Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Росавиации с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто.
В обращении было указано, что вместо возврата денег по несостоявшимся полетам пассажирам предлагают ваучеры. На ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве посчитали, что такая практика может ущемлять интересы потребителей и «подрывать доверие к действиям авиакомпаний».
Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия, с 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией, пока из России в страну можно летать только с видом на жительство. Также об открытии границ объявила Черногория.