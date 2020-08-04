ФАС нашла нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям

Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия, по прилету пассажирам нужно будет иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин. С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией, пока из России в страну можно летать только с видом на жительство.