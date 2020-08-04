ФАС нашла нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
По мнению антимонопольного регулятора, авиакомпании таким образом создают риск отмены рейсов из-за отсутствия разрешения на международные перелеты. При этом вместо возврата денег по несостоявшимся полетам пассажирам предлагают ваучеры. В сообщении указано, что подобные действия могут ущемлять интересы клиентов и подрывать доверие к авиакомпаниям. ФАС направила обращение в Министерство транспорта с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию.
Как сообщает «РИА Новости», Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Росавиации с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми пока закрыто. Такое письмо направил председатель объединения Илья Зотов первому замминистра транспорта, руководителю Росавиации Александру Нерадько.
Ранее Росавиация сообщала, что после возобновления авиасообщения с 1 августа международные рейсы возобновят четыре авиакомпании – «Аэрофлот», «Победа», Pegasus Airlines и Turkish Airlines.
Россия с 27 марта приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия официально открыла авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Также с 1 августа запрет на рейсы из России сняла Австрия, по прилету пассажирам нужно будет иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин. С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией, пока из России в страну можно летать только с видом на жительство.