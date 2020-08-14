Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Цены на проживание в отелях Турции снижены для россиян минимум на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщил Ассоциации туроператоров России (АТОР) генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.
«По данным TUI, сейчас в Турции открыто порядка 40% отелей. Ценник на размещение для россиян снижен в среднем по рынку на 20–25%», – говорится в сообщении «Вестника АТОР».
Стоимость проживания в турецких отелях находится в среднем на уровне июня прошлого года. В августе 2019 г. средняя цена тура в Турцию находилась на уровне $650 на человека, в этом году – $500–560, сказал Демура, отметив, что до конца ноября Турцию посетят около 1,2 млн туристов из России. Все рейсы TUI в эту страну вплоть до конца августа проданы, добавил он.
Россия с 27 марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа возобновилось авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Полеты в Анкару и Стамбул стали доступны для россиян с 1 августа, на турецкие курорты – с 10 августа.