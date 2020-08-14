Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Стоимость проживания в турецких отелях находится в среднем на уровне июня прошлого года. В августе 2019 г. средняя цена тура в Турцию находилась на уровне $650 на человека, в этом году – $500–560, сказал Демура, отметив, что до конца ноября Турцию посетят около 1,2 млн туристов из России. Все рейсы TUI в эту страну вплоть до конца августа проданы, добавил он.