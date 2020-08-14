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Турецкие отели снизили цены для российских туристов

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Цены на проживание в отелях Турции снижены для россиян минимум на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщил Ассоциации туроператоров России (АТОР) генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

«По данным TUI, сейчас в Турции открыто порядка 40% отелей. Ценник на размещение для россиян снижен в среднем по рынку на 20–25%», – говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Стоимость проживания в турецких отелях находится в среднем на уровне июня прошлого года. В августе 2019 г. средняя цена тура в Турцию находилась на уровне $650 на человека, в этом году – $500–560, сказал Демура, отметив, что до конца ноября Турцию посетят около 1,2 млн туристов из России. Все рейсы TUI в эту страну вплоть до конца августа проданы, добавил он.

Россия с 27 марта приостановила международное сообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа возобновилось авиасообщение с Танзанией, Великобританией и Турцией. Полеты в Анкару и Стамбул стали доступны для россиян с 1 августа, на турецкие курорты – с 10 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных