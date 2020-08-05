В Турции увеличилось количество случаев COVID-19 после открытия границ
В Турции, которая открыла границы с Россией c 1 августа, резко увеличилось число заражений коронавирусом, сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По данным на 4 августа, число новых случаев COVID-19 в Турции составило 1083.
«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», – написал он. Министр отметил, что Турция «должна приложить усилия, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных».
С 1 августа Россия официально открыла международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. В случае с Турцией россиянам доступны несколько направлений: с 1 августа – Стамбул и Анкара, с 10 августа – туристические Анталья, Бодрум и Даламан. Вылеты будут осуществляться из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что согласно законодательству Турции, если на прибывающем в страну самолете выявляется человек с симптомами коронавируса, всем остальным пассажирам делают бесплатный экспресс-тест. Если он окажется положительным, заразившегося помещают в государственную клинику. Лечение оплачивается страховой компанией, если турист заранее купил нужный полис, который покрывает расходы на лечение.
За весь период пандемии в Турции выявлено более 234 000 случаев заражения коронавирусом, более 5700 человек скончались, выздоровели более 218 000.