В Турции увеличилось количество случаев COVID-19 после открытия границ

С 1 августа Россия официально открыла международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. В случае с Турцией россиянам доступны несколько направлений: с 1 августа – Стамбул и Анкара, с 10 августа – туристические Анталья, Бодрум и Даламан. Вылеты будут осуществляться из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.