Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Турции увеличилось количество случаев COVID-19 после открытия границ

Ведомости

В Турции, которая открыла границы с Россией c 1 августа, резко увеличилось число заражений коронавирусом, сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По данным на 4 августа, число новых случаев COVID-19 в Турции составило 1083.

«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», – написал он. Министр отметил, что Турция «должна приложить усилия, чтобы не допустить дальнейшего роста числа инфицированных».

С 1 августа Россия официально открыла международное авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. В случае с Турцией россиянам доступны несколько направлений: с 1 августа – Стамбул и Анкара, с 10 августа – туристические Анталья, Бодрум и Даламан. Вылеты будут осуществляться из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее по теме: Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что согласно законодательству Турции, если на прибывающем в страну самолете выявляется человек с симптомами коронавируса, всем остальным пассажирам делают бесплатный экспресс-тест. Если он окажется положительным, заразившегося помещают в государственную клинику. Лечение оплачивается страховой компанией, если турист заранее купил нужный полис, который покрывает расходы на лечение.

За весь период пандемии в Турции выявлено более 234 000 случаев заражения коронавирусом, более 5700 человек скончались, выздоровели более 218 000.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных