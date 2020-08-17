Дуров вошел в топ-3 бизнесменов из России, упоминаемых в англоязычных СМИ

LexisNexis составляет рейтинг упоминаемости российских бизнесменов в мировых СМИ с 2019 г. За основу для составления списка 2020 г. был взят рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России ‒ 2020». По их фамилиям был произведен поиск по публикациям, доступным в базе Nexis Newsdesk, за период с 1 января по 12 августа 2020 г. При составлении рейтинга учитывались только публикации в англоязычных СМИ всего мира, кроме российских.