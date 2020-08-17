Дуров вошел в топ-3 бизнесменов из России, упоминаемых в англоязычных СМИ
Основатель Telegram Павел Дуров вошел в тройку самых упоминаемых в англоязычных СМИ бизнесменов из России, свидетельствуют результаты очередного рейтинга компании LexisNexis, составленного по итогам первого полугодия 2020 г.
Дуров поднялся на четыре строчки в рейтинге с показателем 2390 публикаций и занял второе место. Он упоминался в связи решением о разблокировке Telegram в России и отказе от криптовалютного проекта TON.
Первое место в рейтинге вновь занял акционер «Евраза» Роман Абрамович с показателем 11 730 публикаций. Традиционно большинство публикаций о нем в иностранной прессе касается футбольной тематики. Однако в этом году СМИ также писали о размещении британских медиков в принадлежащей Абрамовичу лондонской гостинице.
Третье место занял Алишер Усманов, поднявшийся на семь позиций по сравнению с 2019 г. Интерес иностранных журналистов к нему обеспечили попадание Усманова в список самых богатых жителей Великобритании и участие в саммите в Давосе.
По итогам 2019 г. в рейтинг LexisNexis вошли Абрамович, совладелец En+ Олег Дерипаска и совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман.
LexisNexis составляет рейтинг упоминаемости российских бизнесменов в мировых СМИ с 2019 г. За основу для составления списка 2020 г. был взят рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России ‒ 2020». По их фамилиям был произведен поиск по публикациям, доступным в базе Nexis Newsdesk, за период с 1 января по 12 августа 2020 г. При составлении рейтинга учитывались только публикации в англоязычных СМИ всего мира, кроме российских.