«Роснефть» начала бурение в Карском море

В ролике подчеркивается, что у российской Западной Сибири есть продолжение на шельфе ‒ морская нефтегазовая провинция с ресурсами свыше 8 млрд т в нефтяном эквиваленте. На данный момент в районе Новой Земли «Роснефть» ведет бурение поисково-оценочных скважин Викуловской и Рагозинской на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, суммарные запасы которых почти 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа.