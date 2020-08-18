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«Роснефть» начала бурение в Карском море

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«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море, сообщил директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В июле 2020 г., несмотря на действующий санкционный режим, “Роснефть” самостоятельно начала бурение в Карском море», ‒ говорится в видеоматериалах главы нефтяной компании, которые были продемонстрированы на встрече.

В ролике подчеркивается, что у российской Западной Сибири есть продолжение на шельфе ‒ морская нефтегазовая провинция с ресурсами свыше 8 млрд т в нефтяном эквиваленте. На данный момент в районе Новой Земли «Роснефть» ведет бурение поисково-оценочных скважин Викуловской и Рагозинской на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, суммарные запасы которых почти 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа.

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В 2014 г. «Роснефть» и американская ExxonMobil открыли на структуре Университетская, расположенной на участке Восточно-Приновоземельский-1, месторождение «Победа» с запасами 130 млн т нефти и 422 млрд куб. м газа. Из-за санкций США ExxonMobil вынуждена была остановить работы по большинству проектов в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с «Роснефтью», включая бурение в Карском море.

Также Сечин рассказал о ходе реализации проекта «Восток ойл» на Таймыре и подарил президенту стеклянную колбу с нефтью с Западно-Иркинского участка. «Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%», ‒ подчеркнул он.

Путин в ответ уточнил, похожа ли нефть по характеристикам на ближневосточную, а Сечин подчеркнул, что она даже лучше. «Конечно лучше», ‒ шутливо заметил Путин.

Глава «Роснефти» уточнил, что у этой нефти высокая степень баррелизации, а премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, составляет $11.

Проект «Роснефти» «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения. Проект предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 млрд т нефти.

Сечин на встрече с Путиным в феврале говорил, что реализация проекта «Восток ойл» позволит увеличивать ВВП России на 2% ежегодно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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