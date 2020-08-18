«Роснефть» начала бурение в Карском море
«Роснефть» в июле самостоятельно начала бурение в Карском море, сообщил директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«В июле 2020 г., несмотря на действующий санкционный режим, “Роснефть” самостоятельно начала бурение в Карском море», ‒ говорится в видеоматериалах главы нефтяной компании, которые были продемонстрированы на встрече.
В ролике подчеркивается, что у российской Западной Сибири есть продолжение на шельфе ‒ морская нефтегазовая провинция с ресурсами свыше 8 млрд т в нефтяном эквиваленте. На данный момент в районе Новой Земли «Роснефть» ведет бурение поисково-оценочных скважин Викуловской и Рагозинской на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, суммарные запасы которых почти 2 млрд т нефти и 3,7 трлн куб. м газа.
В 2014 г. «Роснефть» и американская ExxonMobil открыли на структуре Университетская, расположенной на участке Восточно-Приновоземельский-1, месторождение «Победа» с запасами 130 млн т нефти и 422 млрд куб. м газа. Из-за санкций США ExxonMobil вынуждена была остановить работы по большинству проектов в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с «Роснефтью», включая бурение в Карском море.
Также Сечин рассказал о ходе реализации проекта «Восток ойл» на Таймыре и подарил президенту стеклянную колбу с нефтью с Западно-Иркинского участка. «Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%», ‒ подчеркнул он.
Путин в ответ уточнил, похожа ли нефть по характеристикам на ближневосточную, а Сечин подчеркнул, что она даже лучше. «Конечно лучше», ‒ шутливо заметил Путин.
Глава «Роснефти» уточнил, что у этой нефти высокая степень баррелизации, а премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, составляет $11.
Проект «Роснефти» «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения. Проект предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой нефтегазовой провинции, его ресурсная база составляет порядка 5 млрд т нефти.
Сечин на встрече с Путиным в феврале говорил, что реализация проекта «Восток ойл» позволит увеличивать ВВП России на 2% ежегодно.