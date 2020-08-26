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Forbes назвал доходы топовых российских блогеров в Instagram

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Журнал Forbes составил второй рейтинг российских блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram. Ксения Собчак с числом подписчиков 7,7 млн человек второй год подряд возглавила рейтинг. За год ее заработок составил $1,48 млн.

В рамках исследования были проанализированы аккаунты российских Instagram-блогеров с числом подписчиков не менее 2 млн – с 1 мая 2019 по 30 апреля 2020 г. Из них выбрали 33 человек, у которых за указанный период было больше всего рекламных публикаций. При расчетах учитывалась не только оплаченная, но и бартерная реклама.

На втором месте в рейтинге певица Полина Гагарина с доходом $0,89 млн. На третьем – Ида Галич, заработавшая $0,85 млн. В топ-5 вошли также ведущая «Дома-2» Ксения Бородина ($0,77 млн) и Алина Левда ($0,76 млн), получившая известность благодаря публикациям о правильном питании.

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Экс-ведущие «Орла и решки» Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко заработали на рекламе $0,61 млн и $0,6 млн соответственно. При этом годом ранее Тодоренко была второй после Собчак, ее доход составил $0,86. Столько же – $0,61 млн и $0,6 млн – заработали Валерия Чекалина, чей блог посвящен семье, спорту и здоровому образу жизни, и певица Елена Темникова. Рекламный заработок действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Instagram составил $0,6 млн.

Последними в рейтинге Forbes оказались ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова ($0,6 млн), которая в прошлом году была топ-3 рейтинга с доходом $0,86 млн, а также рэпер Егор Крид ($0,57 млн), бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня ($0,54 млн), киберспортсмен и автоблогер Алан Енилеев ($0,51 млн) и участница «Фабрики звезд» Рита Дакота ($0,48 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных