Forbes назвал доходы топовых российских блогеров в Instagram

В рамках исследования были проанализированы аккаунты российских Instagram-блогеров с числом подписчиков не менее 2 млн – с 1 мая 2019 по 30 апреля 2020 г. Из них выбрали 33 человек, у которых за указанный период было больше всего рекламных публикаций. При расчетах учитывалась не только оплаченная, но и бартерная реклама.