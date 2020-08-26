Forbes назвал доходы топовых российских блогеров в Instagram
Журнал Forbes составил второй рейтинг российских блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram. Ксения Собчак с числом подписчиков 7,7 млн человек второй год подряд возглавила рейтинг. За год ее заработок составил $1,48 млн.
В рамках исследования были проанализированы аккаунты российских Instagram-блогеров с числом подписчиков не менее 2 млн – с 1 мая 2019 по 30 апреля 2020 г. Из них выбрали 33 человек, у которых за указанный период было больше всего рекламных публикаций. При расчетах учитывалась не только оплаченная, но и бартерная реклама.
На втором месте в рейтинге певица Полина Гагарина с доходом $0,89 млн. На третьем – Ида Галич, заработавшая $0,85 млн. В топ-5 вошли также ведущая «Дома-2» Ксения Бородина ($0,77 млн) и Алина Левда ($0,76 млн), получившая известность благодаря публикациям о правильном питании.
Экс-ведущие «Орла и решки» Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко заработали на рекламе $0,61 млн и $0,6 млн соответственно. При этом годом ранее Тодоренко была второй после Собчак, ее доход составил $0,86. Столько же – $0,61 млн и $0,6 млн – заработали Валерия Чекалина, чей блог посвящен семье, спорту и здоровому образу жизни, и певица Елена Темникова. Рекламный заработок действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в Instagram составил $0,6 млн.
Последними в рейтинге Forbes оказались ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова ($0,6 млн), которая в прошлом году была топ-3 рейтинга с доходом $0,86 млн, а также рэпер Егор Крид ($0,57 млн), бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня ($0,54 млн), киберспортсмен и автоблогер Алан Енилеев ($0,51 млн) и участница «Фабрики звезд» Рита Дакота ($0,48 млн).