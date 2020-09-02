Экс-глава «Перекрестка» стал гендиректором «Ленты»

«Лента» ‒ одна из крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания управляет 248 гипермаркетами в 88 городах России и 138 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью примерно 1, 5 млн кв. м. Контролирующим акционером «Ленты» является «Севергрупп» Алексея Мордашова (около 80%), около 20% находятся в свободном обращении, меньше 0,05% ‒ у топ-менеджеров компании.