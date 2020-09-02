Экс-глава «Перекрестка» стал гендиректором «Ленты»
Одну из крупнейших росийских розничных сетей «Лента» возглавил выходец из X5 Retail Group Владимир Сорокин, сообщает пресс-служба «Ленты». Он с 2013 по 2019 г. возглавлял розничную сеть «Перекресток», после чего ушел в «Магнит», где занимал должность коммерческого директора.
На новом посту Сорокин 3 сентября сменит Германа Тингу, который продолжит сотрудничество с «Лентой» в качестве консультанта.
«Мы видим быстрые изменения на рынке продуктового ритейла. Чтобы быть успешными не только сегодня, но и завтра, игрокам надо активно трансформироваться. Поэтому совет директоров принял решение усилить менеджмент «Ленты», пригласив на пост генерального директора Владимира Сорокина», ‒ прокомментировал назначение Сорокина председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов.
Герман Тинга пришел в «Ленту» в 2013 г. Он руководил коммерческим блоком компании до 2019 г. После ухода Яна Дюннинга в «Магнит» Тинга стал генеральным директором «Ленты».
«Лента» ‒ одна из крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания управляет 248 гипермаркетами в 88 городах России и 138 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью примерно 1, 5 млн кв. м. Контролирующим акционером «Ленты» является «Севергрупп» Алексея Мордашова (около 80%), около 20% находятся в свободном обращении, меньше 0,05% ‒ у топ-менеджеров компании.