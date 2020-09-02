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Экс-глава «Перекрестка» стал гендиректором «Ленты»

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Одну из крупнейших росийских розничных сетей «Лента» возглавил выходец из X5 Retail Group Владимир Сорокин, сообщает пресс-служба «Ленты». Он с 2013 по 2019 г. возглавлял розничную сеть «Перекресток», после чего ушел в «Магнит», где занимал должность коммерческого директора. 

На новом посту Сорокин 3 сентября сменит Германа Тингу, который продолжит сотрудничество с «Лентой» в качестве консультанта. 

«Мы видим быстрые изменения на рынке продуктового ритейла. Чтобы быть успешными не только сегодня, но и завтра, игрокам надо активно трансформироваться. Поэтому совет директоров принял решение усилить менеджмент «Ленты», пригласив на пост генерального директора Владимира Сорокина», ‒ прокомментировал назначение Сорокина председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов. 

Герман Тинга пришел в «Ленту» в 2013 г. Он руководил коммерческим блоком компании до 2019 г. После ухода Яна Дюннинга в «Магнит» Тинга стал генеральным директором «Ленты». 

«Лента» ‒ одна из крупнейших розничных сетей России. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день компания управляет 248 гипермаркетами в 88 городах России и 138 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью примерно 1, 5 млн кв. м. Контролирующим акционером «Ленты» является «Севергрупп» Алексея Мордашова (около 80%), около 20% находятся в свободном обращении, меньше 0,05% ‒ у топ-менеджеров компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных