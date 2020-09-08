РБК рассказал о скупке части долгов авиакомпании Utair банком «Россия»
Источники рассказали, что выкупались долги по двум синдицированным кредитам: 12-летнему на 23,7 млрд руб. и семилетнему на 15,3 млрд. У банка «Россия» на апрель 2020 г. доля в этих двух кредитах составляла 26,4% (10,3 млрд руб.), всего в синдикат входили 11 банков. Весной банк «Россия» увеличил свою долю до 37%, выиграв тендер Московского кредитного банка по продаже 9,7% долгов авиакомпании и выкупив 0,4% и 0,58% у банка «Оренбург» и Сургутнефтегазбанка соответственно.
По словам собеседников, к осени банк приобрел долги по кредитам четырех банков на сумму около 4 млрд руб. Это Юникредит банк (8,8%), «Уралсиб» (0,5%), требовавший признать Utair банкротом МТС банк (1,4%) и НИКО-банк (0,2%), утверждают источники РБК. Как рассказал собеседник, близкий к одной из сделок, «Россия» выкупает долги по кредитам за 25% от суммы долга авиаперевозчика перед кредитором.
В числе крупных кредиторов Utair, кроме банка «Россия», остаются Сбербанк, который владеет 12,8% от двух синдицированных кредитов (4,99 млрд руб.), у него также есть отдельный от синдицированных кредит на 17,4 млрд руб., и банк «Траст» с 35,6% доли (13,88 млрд руб). 3,6% доли владеет госкорпорация ВЭБ.РФ, которой долг перешел от ее дочернего банка «Глобэкс».
По данным Росавиации за первое полугодие, Utair занимает шестое место среди российских авиакомпаний. С января по июль компания перевезла 2,2 млн пассажиров. По итогам 2019 г. перевозчик достиг операционной прибыли в размере 1,5 млрд руб. В начале апреля 2020 г. Utair вошла в список системообразующих компаний. Пассажиропоток компании в апреле упал на 89,4% к прошлому году (65 700 человек), в мае – на 90% (67 000).