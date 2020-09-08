РБК рассказал о скупке части долгов авиакомпании Utair банком «Россия»

Источники рассказали, что выкупались долги по двум синдицированным кредитам: 12-летнему на 23,7 млрд руб. и семилетнему на 15,3 млрд. У банка «Россия» на апрель 2020 г. доля в этих двух кредитах составляла 26,4% (10,3 млрд руб.), всего в синдикат входили 11 банков. Весной банк «Россия» увеличил свою долю до 37%, выиграв тендер Московского кредитного банка по продаже 9,7% долгов авиакомпании и выкупив 0,4% и 0,58% у банка «Оренбург» и Сургутнефтегазбанка соответственно.