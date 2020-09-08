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РБК рассказал о скупке части долгов авиакомпании Utair банком «Россия»

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Доля банка «Россия» в синдикате кредиторов авиакомпании Utair выросла почти до 48% за счет выкупа долгов у всех частных банков. Об этом РБК сообщили два собеседника – близкий к переговорам о реструктуризации долга источник и представитель одного из банков, продавших свою долю.

Источники рассказали, что выкупались долги по двум синдицированным кредитам: 12-летнему на 23,7 млрд руб. и семилетнему на 15,3 млрд. У банка «Россия» на апрель 2020 г. доля в этих двух кредитах составляла 26,4% (10,3 млрд руб.), всего в синдикат входили 11 банков. Весной банк «Россия» увеличил свою долю до 37%, выиграв тендер Московского кредитного банка по продаже 9,7% долгов авиакомпании и выкупив 0,4% и 0,58% у банка «Оренбург» и Сургутнефтегазбанка соответственно.

По словам собеседников, к осени банк приобрел долги по кредитам четырех банков на сумму около 4 млрд руб. Это Юникредит банк (8,8%), «Уралсиб» (0,5%), требовавший признать Utair банкротом МТС банк (1,4%) и НИКО-банк (0,2%), утверждают источники РБК. Как рассказал собеседник, близкий к одной из сделок, «Россия» выкупает долги по кредитам за 25% от суммы долга авиаперевозчика перед кредитором.

В числе крупных кредиторов Utair, кроме банка «Россия», остаются Сбербанк, который владеет 12,8% от двух синдицированных кредитов (4,99 млрд руб.), у него также есть отдельный от синдицированных кредит на 17,4 млрд руб., и банк «Траст» с 35,6% доли (13,88 млрд руб). 3,6% доли владеет госкорпорация ВЭБ.РФ, которой долг перешел от ее дочернего банка «Глобэкс».

По данным Росавиации за первое полугодие, Utair занимает шестое место среди российских авиакомпаний. С января по июль компания перевезла 2,2 млн пассажиров. По итогам 2019 г. перевозчик достиг операционной прибыли в размере 1,5 млрд руб. В начале апреля 2020 г. Utair вошла в список системообразующих компаний. Пассажиропоток компании в апреле упал на 89,4% к прошлому году (65 700 человек), в мае – на 90% (67 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных