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Utair разрешила провозить до десяти животных в салоне на одном авиарейсе

Ведомости

Авиакомания Utair изменила правила перевозки животных в салонах лайнеров. С сентября в них смогут летать одновременно до десяти домашних животных на одном авиарейсе, сообщили в компании.

По новым правилам в салоне эконом-класса можно будет разместить до восьми животных, в бизнес-классе — до двух. Стоимость услуги — 3 000 руб. на внутрироссийских рейсах и 50 евро — на международных. Чтобы забронировать перевозку в салоне для домашнего животного, необходимо связаться с авиакомпанией не позднее, чем за 48 часов до вылета, и уточнить наличие мест для животных на рейсе.

Для безопасности кошки и собаки летают на рейсах Utair только в мягких переносках удобного размера 55х40х25 см. В компании отметили, что при этом сохраняются бесплатные условия перевозки животных-поводырей, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха. Utair перевозит их в салоне воздушного судна бесплатно при наличии подтверждающих документов.

По словам президента «Utair-Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова, и ранее в салонах авиакомпании могли летать упитанные кошки и собаки весом до 10 кг вместе с переноской. Но пассажиры обращались с просьбами разрешить провозить в салоне более трех животных (общепринятая норма у авиаперевозчиков в России).

По данным Росавиации за первое полугодие, Utair занимает шестое место среди российских авиакомпаний. С января по июль компания перевезла 2,2 млн пассажиров. По итогам 2019 г. перевозчик достиг операционной прибыли в размере 1,5 млрд руб.Utair летает более чем по 140 направлениям в России, из них 75 маршрутов доступны только пассажирам авиакомпании. В 2019 г. пассажиропоток авиакомпании вырос до 7,8 млн пассажиров. Utair связывает регионы России прямыми рейсами благодаря развитой системе трансферных хабов в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных