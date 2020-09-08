Utair разрешила провозить до десяти животных в салоне на одном авиарейсе

По новым правилам в салоне эконом-класса можно будет разместить до восьми животных, в бизнес-классе — до двух. Стоимость услуги — 3 000 руб. на внутрироссийских рейсах и 50 евро — на международных. Чтобы забронировать перевозку в салоне для домашнего животного, необходимо связаться с авиакомпанией не позднее, чем за 48 часов до вылета, и уточнить наличие мест для животных на рейсе.