Безос в третий раз возглавил список богатейших людей США
Владелец Amazon Джефф Безос в третий раз подряд возглавил рейтинг богатейших американцев по версии Forbes. Его состояние американский журнал оценил в $179 млрд.
До обвала фондовых рынков на минувшей неделе состояние бизнесмена составляло около $210 млрд. Безос стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку в $200 млрд. В сравнении с рейтингом прошлого года состояние Безоса увеличилось на $65 млрд. Бывшая жена Безоса Маккензи Скотт, которая после развода получила четверть доли мужа в компании, вошла в топ-15 рейтинга ‒ ее состояние оценивается в $57 млрд.
Следом за Безосом следуют сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($111 млрд) и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг ($103,8 млрд). В первой десятке рейтинга в порядке убывания состояний также расположились инвестор Уоррен Баффетт ($73,5 млрд), гендиректор Oracle Ларри Эллисон ($72 млрд), гендиректор Tesla Илон Маск ($68 млрд), основатели Google Ларри Пейдж ($67,5 млрд) и выходец из СССР Сергей Брин ($65,7 млрд). Среди участников рейтинга 18 новых лиц. Среди них ‒ Эрик Юань, основатель сервиса видеозвонков Zoom ($11 млрд, 43-е место).
В опубликованном рейтинге Forbes ‒ 400 богатейших людей в США. Суммарное состояние участников рейтинга в этом году достигло $3,2 трлн. Это на $240 млрд больше, чем в рейтинге 2019 г. Барьер отсечения для попадания в рейтинг третий год подряд составил $2,1 млрд. Высший балл за благотворительность (5 баллов) получили 10 миллиардеров, в том числе Уоррен Баффетт и Джордж Сорос. Баффетт стал лидером по общей сумме пожертвований: Forbes оценил ее в $40 млрд. Низший балл (единица) ‒ у Безоса, Эллисона, Маска, Пейджа и Брина.