Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Безос в третий раз возглавил список богатейших людей США

Ведомости

Владелец Amazon Джефф Безос в третий раз подряд возглавил рейтинг богатейших американцев по версии Forbes. Его состояние американский журнал оценил в $179 млрд.

До обвала фондовых рынков на минувшей неделе состояние бизнесмена составляло около $210 млрд. Безос стал первым бизнесменом за время подсчетов Forbes, чей капитал превысил планку в $200 млрд. В сравнении с рейтингом прошлого года состояние Безоса увеличилось на $65 млрд. Бывшая жена Безоса Маккензи Скотт, которая после развода получила четверть доли мужа в компании, вошла в топ-15 рейтинга ‒ ее состояние оценивается в $57 млрд.

Следом за Безосом следуют сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($111 млрд) и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг ($103,8 млрд). В первой десятке рейтинга в порядке убывания состояний также расположились инвестор Уоррен Баффетт ($73,5 млрд), гендиректор Oracle Ларри Эллисон ($72 млрд), гендиректор Tesla Илон Маск ($68 млрд), основатели Google Ларри Пейдж ($67,5 млрд) и выходец из СССР Сергей Брин ($65,7 млрд). Среди участников рейтинга 18 новых лиц. Среди них ‒ Эрик Юань, основатель сервиса видеозвонков Zoom ($11 млрд, 43-е место).

В опубликованном рейтинге Forbes ‒ 400 богатейших людей в США. Суммарное состояние участников рейтинга в этом году достигло $3,2 трлн. Это на $240 млрд больше, чем в рейтинге 2019 г. Барьер отсечения для попадания в рейтинг третий год подряд составил $2,1 млрд. Высший балл за благотворительность (5 баллов) получили 10 миллиардеров, в том числе Уоррен Баффетт и Джордж Сорос. Баффетт стал лидером по общей сумме пожертвований: Forbes оценил ее в $40 млрд. Низший балл (единица) ‒ у Безоса, Эллисона, Маска, Пейджа и Брина.

Ранее по теме: Экс-жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных