Безос в третий раз возглавил список богатейших людей США

В опубликованном рейтинге Forbes ‒ 400 богатейших людей в США. Суммарное состояние участников рейтинга в этом году достигло $3,2 трлн. Это на $240 млрд больше, чем в рейтинге 2019 г. Барьер отсечения для попадания в рейтинг третий год подряд составил $2,1 млрд. Высший балл за благотворительность (5 баллов) получили 10 миллиардеров, в том числе Уоррен Баффетт и Джордж Сорос. Баффетт стал лидером по общей сумме пожертвований: Forbes оценил ее в $40 млрд. Низший балл (единица) ‒ у Безоса, Эллисона, Маска, Пейджа и Брина.