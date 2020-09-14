Газпромбанк создал совет по устойчивому развитию
Газпромбанк создал совет по внедрению принципов устойчивого развития, который займется систематизацией проектов в этой области, реализуемых при поддержке банка, и формированием целей по социальным, экологическим и экономическим направлениям, говорится в сообщении кредитной организации.
Возглавил совет заместитель председателя правления банка Алексей Матвеев,. Помимо топ-менеджеров Газпромбанка в него вошли бывший Посол Люксембурга в Москве Жан-Клод Кнебелер и национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Вячеслав Фетисов.
Как отметили в банке, в рамках работы совета уже подготовлен проект концепции политики экологической ответственности Газпромбанка, до конца 2020 года банк планирует утвердить стратегию по устойчивому развитию.
«ESG факторы оказывают все большее влияние на показатели экономической эффективности компаний. Газпромбанк также предпринимает значительные усилия в этой области и активно работает с клиентами, соблюдающим в своей деятельности принципы устойчивого развития, экологичности и энергоэффективности, позволяя им привлекать финансирование на более выгодных условиях», – прокомментировал Матвеев, слова которого приводятся в сообщении.