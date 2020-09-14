Газпромбанк создал совет по устойчивому развитию

«ESG факторы оказывают все большее влияние на показатели экономической эффективности компаний. Газпромбанк также предпринимает значительные усилия в этой области и активно работает с клиентами, соблюдающим в своей деятельности принципы устойчивого развития, экологичности и энергоэффективности, позволяя им привлекать финансирование на более выгодных условиях», – прокомментировал Матвеев, слова которого приводятся в сообщении.