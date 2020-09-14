«Аэрофлот» начал продавать билеты в Москву из некоторых стран

Ранее сегодня «Коммерсант» сообщил, что Россия фактически приостановила «вывозные» рейсы для россиян из-за рубежа, за исключением одного вылета из Нью-Йорка на 15 сентября. По данным издания, взамен в открытой продаже появились билеты на полеты из Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса вплоть до середины октября. В то же время из Москвы в эти города есть билеты только на 17 и 19 сентября