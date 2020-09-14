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«Аэрофлот» начал продавать билеты в Москву из некоторых стран

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«Аэрофлот» начал продажу билетов на свои коммерческие рейсы в Москву для россиян из некоторых стран, откуда приостановлены «вывозные» полеты, рассказала пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова, передает ТАСС. 

«Аэрофлот» по согласованию с оперативным штабом правительства действительно открыл продажу авиабилетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для граждан Российской Федерации», — сказала Спивакова. Она уточнила, что «вывозные» рейсы сохранятся из городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российскими авиакомпаниями не совершаются — из стран Южной Америки, а также некоторых городов Африки и Азии. 

«Вывозные» рейсы для граждан РФ были запущены после того, как было приостановлено международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сегодня «Коммерсант» сообщил, что Россия фактически приостановила «вывозные» рейсы для россиян из-за рубежа, за исключением одного вылета из Нью-Йорка на 15 сентября. По данным издания, взамен в открытой продаже появились билеты на полеты из Франкфурта, Вены, Амстердама, Барселоны, Милана, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса вплоть до середины октября. В то же время из Москвы в эти города есть билеты только на 17 и 19 сентября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных