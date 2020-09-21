Wildberries запустил продажи на Украине
Онлайн-ритейлер Wildberries запустил продажи товаров на территории Украины, говорится в сообщении компании. Для этих целей доступен интернет-магазин wildberries.ua, заказ можно оформить также через мобильное приложения на iOS, приложение на Android появится в ближайшее время.
Покупателям на территории Украины будет доступно около 3 млн товарных наименований: женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, канцтовары, зоотовары, а также товары для дома и дачи.
Доставка будет осуществляться с помощью местных логистических партнеров. Помимо Украины Wildberries уже работает в 7 странах: России, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.
Он-лайн площадка Wildberries создана в 2003 г. Татьяной и Владиславом Бакальчук как фешн-ритейлер. Сегодня ассортимент Wildberries насчитывает свыше 5 млн SKU товаров. По данным аналитического агентства Data Insight, Wildberries в 2019 г. возглавляла рейтинг российской интернет-коммерции, с оборотом 210,6 млрд руб. Компания насчитывает около 15 000 точек выдачи заказов.