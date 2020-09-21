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Wildberries запустил продажи на Украине

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Онлайн-ритейлер Wildberries запустил продажи товаров на территории Украины, говорится в сообщении компании. Для этих целей доступен интернет-магазин wildberries.ua, заказ можно оформить также через мобильное приложения на iOS, приложение на Android появится в ближайшее время.

Покупателям на территории Украины будет доступно около 3 млн товарных наименований: женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, игрушки, товары для спорта, канцтовары, зоотовары, а также товары для дома и дачи.

Доставка будет осуществляться с помощью местных логистических партнеров. Помимо Украины Wildberries уже работает в 7 странах: России, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

Он-лайн площадка Wildberries создана в 2003 г. Татьяной и Владиславом Бакальчук как фешн-ритейлер. Сегодня ассортимент Wildberries насчитывает свыше 5 млн SKU товаров. По данным аналитического агентства Data Insight, Wildberries в 2019 г. возглавляла рейтинг российской интернет-коммерции, с оборотом 210,6 млрд руб. Компания насчитывает около 15 000 точек выдачи заказов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных